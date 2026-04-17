Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ईरान ने खोल दिया होर्मुज स्ट्रेट का रास्ता, भारत के लिए इसके क्या मायने?

Apr 17, 2026 09:22 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share

लेबनान और इजरायल के बाद सीजफायर की घोषणा के बाद अब ईरान ने होर्मुज को व्यापारिक जहाजों के लिए सुरक्षित रूप से खोलने का ऐलान कर दिया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि सीजफायर की अवधि तक होर्मुज सभी के लिए खुला हुआ है।

ईरान ने खोल दिया होर्मुज स्ट्रेट का रास्ता, भारत के लिए इसके क्या मायने?

ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लगे प्रतिबंध को व्यापारिक जहाजों के लिए हटाने का ऐलान किया है। तेहरान की तरफ से कहा गया कि लेबनान और इजरायल के बीच हुए सीजफायर के बाद इस्लामिक सरकार ने होर्मुज को व्यापारिक जहाजों के लिए सुरक्षित रूप से खोलने फैसला लिया है। हालांकि, यह छूट केवल सीजफायर जारी रहने की अवधि तक है। ईरान ने भले ही होर्मुज पर लगे अपने प्रतिबंध को हटाने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज पर अमेरिकी ब्लाकेड को हटाने से साफ इनकार कर दिया है। बकौल ट्रंप, जब तक ईरान के साथ शांति समझौता नहीं हो जाता, तब तक यह ब्लाकेड जारी रहेगा।

इन तमाम बयानबाजी के बीच होर्मुज के खुलने से ऊर्जा संकट के मुहाने पर बैठी दुनिया को थोड़ी राहत मिली है। भारत के लिए भी यह एक बड़ी राहत की बात है। होर्मुज के खुलने से खाड़ी क्षेत्र में फंसे भारतीय जहाज जल्द से जल्द देश वापस आ पाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो जल्दी ही और भी जहाज खाड़ी की तरफ रवाना हो सकते हैं।

दुनिया के लिए क्यों जरूरी है होर्मुज का खुलना?

28 फरवरी को तेहरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद से ईरान ने होर्मुज को बंद करने की शुरुआत कर दी थी। ईरान ने सबसे पहले यहां से गुजरने वाले जहाजों को चेतावनी दी और उसके बाद उसने एक जहाज पर हमला कर दिया। इसके बाद होर्मुज से आवाजाही पूरी तरह से ईरान के हाथ में आ गई। इस युद्ध के दौरान कई देशों के जहाज इस रास्ते से गुजरे हैं, लेकिन इन जहाजों को ईरान से इजाजत लेनी पड़ी थी। इस दौरान भारत के भी कुछ जहाज यहां से निकले थे। होर्मुज के रास्ते भारत समेत दुनिया के तमाम देशों की ऊर्जा आपूर्ति होती है। जब यह बंद हुआ, तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। इसके असर को ऐसे समझा जा सकता है कि कीमतों को कम करने के लिए अमेरिका को रूसी तेल पर लगे प्रतिबंध को हटाना पड़ा।

भारत की ऊर्जा जरूरतें होंगी पूरी, व्यापार भी सधेगा

खाड़ी क्षेत्र से भारत की ऊर्जा जरूरत का एक बड़ा हिस्सा पूरा होता है। इसके फिर से खुलने से शिपिंग मार्ग अब सामान्य स्थिति में आने की संभावना बढ़ गई है। अभी होर्मुज के बंद होने से वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई थी। अब इनके धीरे-धीरे कम होने के आसार है, जिससे स्थानीय स्तर पर भी रिफाइनरियों और तेल कंपनियों को फायदा होगा। इससे घरेलू स्तर पर गैस और तेल की कीमतों में कमी आएगी।

होर्मुज के फिर से खुल जाने की वजह से भारत से खाड़ी देशों में सामान भेजने वाले व्यापारियों को भी राहत मिलेगी। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र के केला किसान, जो होर्मुज के बंद होने की वजह से अपनी फसलों के सही दाम नहीं ले पा रहे थे, उनके लिए यह एक राहत की बात होगी।

अभी भी फंसी हुई है बात

होर्मुज का खुलना भले ही दुनिया के लिए एक बड़ी खुशखबरी की तरह सामने आया है, लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच में जब तक शांति समझौता नहीं हो जाता, तब तक यह रास्ता पूरी तरह से सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है। अभी जहाजों के बीमा की फीस बढ़ी ही रह सकती है, जिसकी वजह से शिपिंग कंपनियों को लगातार नुकसान उठाना पड़ सकता है। अभी कई देश इस क्षेत्र में अपने जहाजों को भेजने से परहेज भी करेंगे क्योंकि अगर फिर से दोनों देशों के बीच में विवाद बढ़ता है, तो जहाजों के फंसने का खतरा बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मुज अगर अपनी पूरी क्षमता के साथ भी काम करना शुरू कर देता है, तब भी स्थिति को सामान्य होने में करीब 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

और पढ़ें
Iran Israel israel iran war अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।