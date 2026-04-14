होर्मुज नाकेबंदी के बाद लाइन पर आ गया ईरान, वार्ता को तैयार; डोनाल्ड ट्रंप का दावा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि ईरान के साथ एक बार फिर वार्ता हो सकती है। उन्होंने कहा कि कुछ सही लोगों ने उनसे संपर्क किया है। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि वह युद्ध और शांति दोनों के लिए तैयार है।
इस्लामाबाद की वार्ता फेल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने एक बार फिर शांति वार्ता के लिए संपर्क किया है। बता दें कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समंदर में नाकेबंदी शुरू कर दी है। बता दें कि ईरान ने वार्ता विफल होने के लेकर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद ईरान की तरफ से वार्ता फिर से शुरू करने को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है।
ट्रंप ने वाइट हाउस के एक कार्यक्रम में कहा, आज सुबह ही हमें कुछ सही लोगों ने फोन किया था। वे समझौते को लेकर पूरा प्रयास करना चाहते हैं। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि वे लोग कौन हैं। ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वह से यह वार्ता फेल हो गई। ईरान को अपनी परमाणु हथियारों की महत्वाकांक्षा को छोड़ना होगा और इसके बिना कोई डील संभव नहीं है।
ट्रंप ने दावा किया कि होर्मुज को लेकर कई देश सहयोग को तैयार हैं। हालांकि उन्होंने किसी देश का भी नाम नहीं लिया। बता दें कि अमेरिका की नाकेबंदी के बाद दुनियाभर की अर्थव्यवस्था में और बड़ा भूचाल आ सकता है। इससे दुनियाभर में तेल की कीमतों के बढ़ने का खतरा है। वहीं शिपिंग का भी खर्च बढ़ रहा है।
शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार- ईरान
ईरान के राजदूत मोहम्मद फताअली ने सोमवार को कहा कि अगर अमेरिका ''गैरकानूनी मांगों'' से परहेज करता है और तेहरान की शर्तों को स्वीकार करता है तो तेहरान एक और दौर की शांति वार्ता के लिए तैयार है। फताअली ने ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाले जहाजों पर अमेरिकी सैन्य नाकेबंदी का जवाब देते हुए कहा कि वाशिंगटन ईरान की ताकत से वाकिफ है और तेहरान ''सभी विकल्पों'' के लिए पूरी तरह से तैयार है।
ईरानी दूतावास में मीडिया को संबोधित करते हुए फताअली ने कहा, ''यदि आप किसी भी राजनयिक प्रक्रिया में प्रगति चाहते हैं, तो दोनों पक्षों को बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिए। और उन्हें गैरकानूनी मांगों से बचना चाहिए।' उन्होंने कहा, 'हमारे उच्च पदस्थ अधिकारियों ने कहा है कि हम शांति के लिए तैयार हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि ईरान युद्ध के लिए भी तैयार है।' उन्होंने कहा, ''वे तीन-चार दिनों में युद्ध समाप्त करना चाहते थे, लेकिन युद्ध की अवधि, दायरा और भौगोलिक स्थिति हमारे नियंत्रण में है। 42 दिनों के युद्ध के बाद आप यह स्थिति देख सकते हैं।'
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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