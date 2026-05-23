'सीजफायर के दौरान आर्मी को और कर लिया मजबूत, अगर US ने...', ईरान ने भरी हुंकार

रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने 8 अप्रैल से शुरू हुए संघर्ष विराम के दौरान ड्रोन बनाने फिर से शुरू कर दिया है और वह अगले छह महीनों में अपनी ड्रोन क्षमता पूरी तरह बहाल कर सकता है। ईरान अपनी सैन्य क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है।

ईरान के शीर्ष वार्ताकार और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलीबाफ ने अमेरिका से जारी तनाव के बीच बड़ा बयान दिया है। शनिवार को उन्होंने कहा कि ईरान ने यूएस के साथ 8 अप्रैल को लागू हुए युद्धविराम के दौरान अपने सशस्त्र बलों का फिर से र्निर्माण किया है। गलीबाफ का यह बयान कि ईरान ने अपनी सैन्य ताकत फिर से मजबूत कर ली है, उस अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के कुछ दिनों बाद आया है जिसमें कहा गया था कि अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध के बाद ईरान अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा कर रहा है। यह युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले किए थे।

बाघेर गलीबाफ ने कहा कि युद्धविराम के दौरान ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने अपनी क्षमताओं को फिर से मजबूत कर लिया है। अगर अमेरिका मूर्खतापूर्वक युद्ध दोबारा शुरू करता है, तो इसके नतीजे शुरुआती दौर से भी ज्यादा कठोर और कड़वे होंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'हमारी सशस्त्र सेनाओं ने युद्धविराम के दौरान खुद को इस तरह फिर से गठित किया है कि अगर ट्रंप कोई गलत कदम उठाते हैं और युद्ध शुरू करते हैं, तो यह अमेरिका के लिए पहले दिन की तुलना में कहीं अधिक विनाशकारी और कड़वा साबित होगा।' यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब रिपोर्टों के अनुसार व्हाइट हाउस ईरान पर फिर से हमले पर विचार कर रहा है।

अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में क्या कहा गया अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों में कहा गया कि ईरान ने लगभग 6 सप्ताह तक चले युद्ध से भारी नुकसान के बाद अब अपने ड्रोन उत्पादन को फिर से शुरू कर दिया है। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने 8 अप्रैल से शुरू हुए संघर्ष विराम के दौरान ड्रोन बनाने फिर से शुरू कर दिया है और वह अगले छह महीनों में अपनी ड्रोन क्षमता पूरी तरह बहाल कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान अपनी सैन्य क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है। इसमें उन मिसाइल ठिकानों, लॉन्चरों और हथियार उत्पादन क्षमताओं को फिर से खड़ा करना शामिल है, जो इस संघर्ष के दौरान नष्ट हो गए थे।