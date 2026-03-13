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ईरान ने होर्मुज के रास्ते दो LPG जहाजों को भारत जाने की दी इजाजत, इंडिया को बताया था दोस्त

Mar 13, 2026 10:22 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, तेहरान
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युद्ध की वजह से जारी एलपीजी संकट के बीच भारत को ईरान से बड़ी राहत मिली है। ईरान ने दो एलपीजी जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारत जाने की इजाजत दे दी है। इससे माना जा रहा है कि कुछ हद तक एलपीजी संकट दूर हो सकता है।

ईरान ने होर्मुज के रास्ते दो LPG जहाजों को भारत जाने की दी इजाजत, इंडिया को बताया था दोस्त

ईरान-अमेरिका में जारी युद्ध के बीच भारत को शुक्रवार को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। ईरान से लगातार संपर्क और बातचीत के बीच भारत के झंडे वाले दो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से गुजरने की इजाजत मिल गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस मामले में सीधी जानकारी रखने वाले चार सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। इन जहाजों को रास्ता मिलने से देश में एलपीजी संकट को कुछ हद तक कम करने में मदद मिल सकती है। उल्लेखनीय है कि भारत में ईरानी राजदूत ने भारत को अपना दोस्त बताया था। न्यूज एजेंसी के दो सूत्रों और लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस के डेटा के अनुसार, एक कच्चे तेल का टैंकर शनिवार को भारत पहुंचने की उम्मीद है। यह टैंकर एक मार्च के आसपास होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हुए सऊदी अरब का तेल लेकर आ रहा है।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।


यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।

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