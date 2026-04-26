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रडार, रनवे और एयरक्राफ्ट खत्म, रिपेयर करने में निकलेगा अमेरिका का दम; ईरान ने दी बड़ी चोट

Apr 26, 2026 07:29 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल संघर्षविराम है। शांतिवार्ता के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच ईरान ने अमेरिका को जमकर चोट पहुंचाई है। ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिका के बेस को निशाना बनाते हुए हमले किए हैं।

रडार, रनवे और एयरक्राफ्ट खत्म, रिपेयर करने में निकलेगा अमेरिका का दम; ईरान ने दी बड़ी चोट

अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल संघर्षविराम है। शांतिवार्ता के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच ईरान ने अमेरिका को जमकर चोट पहुंचाई है। ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिका के बेस को निशाना बनाते हुए हमले किए हैं। इन हमलों में अमेरिकी बेस को काफी तगड़ा नुकसान पहुंचा है और कई जगहों पर रडार, रनवे और एयरक्राफ्ट खत्म हो गए हैं। शुरुआती रिपोर्ट में भी नुकसान की बात कही गई थी, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक यह नुकसान बहुत ज्यादा है। बताया जाता है कि जिस स्तर पर नुकसान हुआ है, सार्वजनिक स्तर पर उतनी जानकारी सामने नहीं दी गई है।

रिपेयर में खर्च होगी बड़ी रकम
अमेरिकी अधिकारियों ने इस बारे में एनबीसी न्यूज से बात की है। इसके मुताबिक इस बेस को रिपेयर कराने में अमेरिका को कई बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला बोला था। इसके जवाब में ईरान ने भी खाड़ी देशों में स्थित कई अमेरिकी को ठिकानों को निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक करीब सात देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इनमें स्टोरेज वेयरहाउस, कमांड सेंटर्स, एयरक्राफ्ट हैंगर्स और सैटेलाइट कम्यूनिकेशन शामिल हैं।

राडार, रनवे और एयरक्राफ्ट खत्म
इसके अलावा इन हमलों में रनवे, रडार सिस्टम और कुछ एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा है। यह सभी चीजें मिलिट्री मूवमेंट और सर्विलांस के लिए बेहद जरूरी थीं। एक मामला तो ऐसा था, जिसमें ईरान के पुराने एफ-5 फाइटर जेट ने मजबूत अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम में सेंध मारने में कामयाबी हासिल कर ली थी। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग ने नुकसान का सटीक आंकड़ा साझा नहीं किया है। यहां तक कि यूएस सेंट्रल कमांड ने भी ईरान के हमलों में हुए नुकसान के बारे में जानकारी नहीं दी है।

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देश के अंदर भी उठे सवाल
कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए हैं। एक सहायक ने कहाकि बार-बार पूछने के बावजूद, उन्हें आज तक पता नहीं कि सही तस्वीर क्या है। उसने कहाकि पेंटागन लगातार बजट बढ़ाने की बात कर रहा है। लेकिन ईरान के हमलों में देश के संसाधनों का कितना नुकसान हुआ है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक पेंटागन, अमेरिकी कांग्रेस से 200 बिलियन डॉलर की रकम मांगी है, ताकि ईरान में युद्ध की जरूरतें पूरी की जा सकें। युद्ध के पहले हफ्ते में ही, अमेरिका केवल सैन्य संचालन में 11 बिलियन डॉलर खर्च कर चुका है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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