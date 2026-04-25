ईरानी विदेश मंत्री इस्लामाबाद से निकले, अमेरिकी प्रतिनिधियों से मुलाकात भी नहीं की
ईरान के विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतों से मुलाकात किए बिना ही पाकिस्तान की यात्रा समाप्त कर दी। पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार, ईरानी विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद छोड़ दिया और अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ कोई बैठक नहीं की।
ईरान के विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतों से मुलाकात किए बिना ही पाकिस्तान की यात्रा समाप्त कर दी। पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार, ईरानी विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद छोड़ दिया और अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ कोई बैठक नहीं की। अब्बास अरागची पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे थे, जहां पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का मध्यस्थता कर रहा था। ईरानी स्रोतों के अनुसार, अरागची पाकिस्तानी अधिकारियों से मुलाकात कर क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा करने के बाद शनिवार शाम को रवाना हो गए। अमेरिका की ओर से स्टीव विटकोफ और कुश्नर इस्लामाबाद पहुंचने वाले थे, लेकिन ईरान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कोई बैठक नहीं होगी।
ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान के माध्यम से ईरान की स्थिति अमेरिका तक पहुंचाई जाएगी। यह घटना अमेरिका-ईरान शांति प्रयासों की अनिश्चितता को उजागर करती है। पाकिस्तान दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, खासकर हालिया संघर्ष के बाद जिसमें इजरायल और अमेरिका शामिल थे। ईरानी विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असिम मुनीर से मुलाकात की। इन बैठकों में अमेरिका की ओर से लगाए गए युद्ध को समाप्त करने और क्षेत्रीय शांति बहाल करने पर जोर दिया गया।
सीधी बातचीत को तैयार नहीं ईरान
अमेरिकी पक्ष ने विटकोफ और कुश्नर को भेजने की घोषणा की थी, लेकिन ईरान ने इसे सीधे वार्ता से इनकार कर दिया, जिससे वार्ता की संभावनाएं धुंधली हो गईं। ईरान का रुख साफ है कि वह पाकिस्तान का इस्तेमाल कर अपनी बात अमेरिका तक पहुंचाएगा, लेकिन सीधे संपर्क से बच रहा है। अरागची ने अपनी यात्रा को द्विपक्षीय मामलों और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा के रूप में बताया। उन्होंने आगे ओमान और रूस जाने की भी योजना बनाई है। इस बीच, पाकिस्तानी अधिकारी मध्यस्थता जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव को सुलझाने की जरूरत है।
ईरान ने इसे अमेरिका की ओर से थोपा गया आक्रामक युद्ध बताया है। ताजा घटनाक्रम से अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में नई चुनौतियां सामने आई हैं। अमेरिका-ईरान वार्ता पहले भी कई दौर में चली, लेकिन ट्रंप प्रशासन के प्रयासों के बावजूद ठोस प्रगति नहीं हुई। पाकिस्तान की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन ईरान की अनिच्छा से शांति प्रक्रिया बाधित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए दोनों पक्षों को लचीला रवैया अपनाना होगा। फिलहाल, स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और आगे की वार्ताओं पर नजरें टिकी हैं।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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