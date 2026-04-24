वाया पाकिस्तान फिर पटरी पर लौट रही ईरान-US शांति वार्ता? इस्लामाबाद पहुंच रहे ईरानी विदेश मंत्री
चर्चाओं से अवगत पाकिस्तान सरकार के दो सूत्रों ने बताया कि अराघची की यह यात्रा संक्षिप्त होगी, जिसका उद्देश्य अमेरिका के साथ बातचीत के लिए ईरान के प्रस्तावों पर चर्चा करना है। मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा पाकिस्तान इन प्रस्तावों को बाद में वॉशिंगटन तक पहुंचाएगा।
ईरान के शीर्ष राजनयिकों का एक दल शुक्रवार (24 अप्रैल) की रात पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंच रहे हैं, जहां अधिकारी अमेरिका और ईरान को युद्धविराम वार्ता के दूसरे दौर के लिए सहमत करने की कोशिश में जुटे हैं। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी 'इरना' ने पुष्टि की है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ''द्विपक्षीय विचार-विमर्श'' और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर केंद्रित यात्रा के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। हालांकि, इस्लामाबाद में उनकी वार्ता अप्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका से होगी यानी अमेरिका से सीधी वार्ता न होकर वाया पाकिस्तान होगी। उनका अमेरिकी वार्ताकारों से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है।
अराघची ने X पर एक बयान में कहा कि वह द्विपक्षीय मामलों पर सहयोगियों के साथ समन्वय करने और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर परामर्श करने के लिए पाकिस्तान, ओमान और रूस की यात्रा पर निकल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के पड़ोसी तेहरान की प्राथमिकता बने हुए हैं। एजेंसी ने बताया कि अराघची ओमान और रूस की भी यात्रा करेंगे। उनकी यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब विश्व के ज्यादातर देश एक ऐसे युद्ध को लेकर चिंतित है जिसने होर्मुज समुद्री मार्ग से ईंधन के निर्यात को बाधित कर दिया है, वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है और पश्चिम एशिया में हजारों लोगों की जान ली है।
अराघची की यह यात्रा संक्षिप्त होगी
चर्चाओं से अवगत पाकिस्तान सरकार के दो सूत्रों ने बताया कि अराघची की यह यात्रा संक्षिप्त होगी, जिसका उद्देश्य अमेरिका के साथ बातचीत के लिए ईरान के प्रस्तावों पर चर्चा करना है। मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा पाकिस्तान इन प्रस्तावों को बाद में वॉशिंगटन तक पहुंचाएगा। अराघची की यात्रा पर वॉशिंगटन की ओर से कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने, लगभग उसी समय जब यह खबर सामने आई, एक ब्रीफिंग में कहा कि ईरान के पास अमेरिका के साथ एक "अच्छा समझौता" करने का अवसर है।
पाक शांति वार्ता को फिर से पटरी पर लाना चाह रहा
इससे पहले, दो पाकिस्तानी अधिकारियों ने 'एसोसिएटेड प्रेस' को बताया कि अराघची एक छोटे सरकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं। अराघची की पाकिस्तान यात्रा और किसी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के भी ऐसा करने के बारे में पूछे गए सवालों पर वाइट हाउस ने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है। दरअसल, इस्लामाबाद, ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता को फिर से पटरी पर लाने और उसे गति देने की कोशिश कर रहा है, जो इस सप्ताह फिर से शुरू होने वाली थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका।
पाक अधिकारियों से अराघची की बात
शुक्रवार को वाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'जोन्स एक्ट' छूट को 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया, जिससे युद्ध के बाद गैर-अमेरिकी जहाजों के लिए तेल और प्राकृतिक गैस का परिवहन करना आसान हो गया है। ट्रंप ने सबसे पहले मार्च के मध्य में 60 दिनों की छूट की घोषणा की थी। शुक्रवार को राजनयिक प्रयासों के तहत, अराघची और पाकिस्तानी अधिकारियों ने युद्धविराम के विवरण पर चर्चा की, जो कि इस्लामाबाद द्वारा ईरान को वाशिंगटन के साथ वार्ता के दूसरे दौर के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए राजी करने के प्रयास का हिस्सा है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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