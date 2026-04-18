Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

होर्मुज फिर से बंद करते ही ईरान ने टैंकर पर बोल दिया धावा, जमकर बरसाईं गोलियां

Apr 18, 2026 05:17 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, तेहरान
share

ब्रिटिश सेना ने शनिवार को बताया कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड की दो गनबोट्स ने होर्मुज से गुजर रहे एक टैंकर पर गोलीबारी की। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस सेंटर ने बताया कि टैंकर और उसके चालक दल के सुरक्षित होने की खबर है, लेकिन उसने न तो उस जहाज की पहचान बताई और न ही उसकी मंजिल की।

होर्मुज फिर से बंद करते ही ईरान ने टैंकर पर बोल दिया धावा, जमकर बरसाईं गोलियां

Iran US War Update: ईरान ने शनिवार को एक बार फिर से होर्मुज स्ट्रेट बंद करने का ऐलान किया। इसकी घोषणा करते ही होर्मुज से गुजर रहे एक टैंकर पर ईरान ने धावा बोल दिया और जमकर गोलीबारी की। ईरान ने अमेरिकी नाकेबंदी के बाद होर्मुज को फिर से बंद कर दिया है और आवाजाही को रोक दिया। ब्रिटिश सेना ने शनिवार को बताया कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड की दो गनबोट्स ने होर्मुज से गुजर रहे एक टैंकर पर गोलीबारी की।

यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस सेंटर ने बताया कि टैंकर और उसके चालक दल के सुरक्षित होने की खबर है, लेकिन उसने न तो उस जहाज की पहचान बताई और न ही उसकी मंजिल की। ईरान ने इससे पहले घोषणा की थी कि वह ईरानी जहाजरानी और बंदरगाहों पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में इस स्ट्रेट पर फिर से प्रतिबंध लगा रहा है। ईरान ने सात हफ्ते से चल रहे इस युद्ध के दौरान जहाजों को इस स्ट्रेट से गुजरने से रोक रखा है, सिवाय उन जहाजों के जिन्हें वह खुद अनुमति देता है।

टैंकर के कप्तान ने बताया कि ओमान से 37 किलोमीटर (23 मील) उत्तर-पूर्व में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प (IRGC) की दो गनबोट्स उनके टैंकर के करीब आईं। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस सेंटर ने एक ऑनलाइन बयान में कहा कि बिना किसी रेडियो चेतावनी के, उन गनबोट्स ने टैंकर पर गोलीबारी कर दी। इससे पहले, ईरान ने होर्मुज को फिर से खोलने के अपने फैसले को पलट दिया है और इस अहम जलमार्ग पर फिर से पाबंदियां लगा दी हैं। यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे इस जलमार्ग पर अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को पूरी ताकत के साथ जारी रखेंगे।

ये भी पढ़ें:अमेरिका को एनरिच्ड यूरेनियम नहीं सौंपेंगे, ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया झटका

ईरान की सेना के कमांड ने एक बयान में कहा कि वॉशिंगटन ने ईरान के बंदरगाहों से आने-जाने वाले जहाजों की नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखकर अपना वादा तोड़ा है। बयान में कहा गया, "जब तक अमेरिका ईरान आने वाले सभी जहाजों की आवाजाही की आजादी बहाल नहीं कर देता, तब तक होर्मुज में हालात पर सख्त नियंत्रण बना रहेगा।" तेहरान ने शुक्रवार को कहा था कि लेबनान में हुए संघर्ष-विराम के बाद यह होर्मुज खोल दिया गया है। इस संघर्ष-विराम से हिज्बुल्लाह के साथ इजरायल का युद्ध रुक गया था।

ये भी पढ़ें:ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज स्ट्रेट, भारत पर क्या पड़ेगा असर?
Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस

और पढ़ें
iran america war

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।