Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ईरान ने इजरायल पर बरसाईं मिसाइलें, 100 से ज्यादा घायल; क्या बोले नेतन्याहू

Mar 22, 2026 08:13 am ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, तेल अवीव
share

इजरायल पर ईरान के ताजा हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दक्षिणी इजरायल के कस्बे, अराद और दिमोना में ईरानी मिसाइलों ने खासी तबाही मचाई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भविष्य की लिए लड़ी जा रही जंग में इस हमले को एक मुश्किल समय बताया है।

ईरान ने इजरायल पर बरसाईं मिसाइलें, 100 से ज्यादा घायल; क्या बोले नेतन्याहू

इजरायल पर ईरान के ताजा हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। दक्षिणी इजरायल के कस्बे, अराद और दिमोना में ईरानी मिसाइलों ने खासी तबाही मचाई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भविष्य की लिए लड़ी जा रही जंग में इस हमले को एक मुश्किल समय बताया है। तेल अवील के अधिकारियों के मुताबिक रिहायशी इलाके में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी के चलते, इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका। हमले में अराद में 75 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 10 की हालत बहुत खराब बताई जा रही है। वहीं, दिमोना में भी 33 लोग घायल हुए हैं।

नाकाम साबित हुए इंटरसेप्टर
इमरजेंसी सेवा के मुताबिक दोनों ही जगहों पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। रिहायशी बिल्डिंगों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। फायरफाइटर्स ने बताया कि इंटरसेप्टर्स लांच किए गए थे, लेकिन वह बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक पाने में नाकाम रहे। इमरजेंसी सेवा के डेविड एडम ने कहाकि दर्जनों लोगों को अस्पताल भेजा गया है। इसके मुताबिक घायलों में दस की हालत काफी ज्यादा खराब है। वहीं, 13 अन्य लोग भी घायल हैं। जबकि 48 मरीज सामान्य रूप से चोटिल हैं।

दिमोना में भी हालत खराब
वहीं, दिमोना में भी मिसाइलों ने खासा नुकसान पहुंचाया है। यह इलाका इसलिए भी संवेदनशील है, क्योंकि यहां पर इजरायल का परमाणु केंद्र है। यहां पर डॉक्टरों ने 33 घायलों का इलाज किया, जिसमें 10 साल का एक बच्चा भी है। इस बच्चे को गहरी और गंभीर चोटें लगी हैं। ईरान के सरकारी टीवी ने इस हमले को नतांज परमाणु केंद्र पर हुए हमले का जवाब बताया है।

नेतन्याहू ने किया मदद का ऐलान
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन हमलों पर प्रतिक्रिया दी है। नेतन्याहू ने कहाकि उन्होंने सरकारी एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि मदद मुहैया कराई जाए। उन्होंने कहाकि भविष्य के लिए लड़े जा रहे युद्ध में यह एक कठिन शाम है। मैंने अराद के मेयर, यैर मायन से बात की है। साथ ही उन्होंने घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना भी की है। नेतन्याहू ने कहाकि मैंने अपने ऑफिस के निदेशक से कहा है कि सभी सरकारी मंत्रालयों को जरूरी मदद के काम में लगा दिया जाए। उन्होंने इमरजेंसी और बचाव दल को और मजबूत बनाए जाने के भी निर्देश दिए।

इजरायल ने ईरान पर लगाए आरोप
वहीं, इजरायल के विदेश मंत्रालय ने ईरान पर आरोप लगाया कि वह नागरिकों को निशाना बना रहा है। मंत्रालय ने एक्स पर जारी बयान में कहाकि ईरानी शासन ने अराद और दिमोना पर मिसाइलें बरसाकर नागरिकों पर हमला किया है। हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसमें बच्चे भी शामिल हैं। बयान में इस हमले को युद्ध अपराध और आतंकवाद बताया गया है।

ये भी पढ़ें:जंग के बीच गोदाम भरने में जुटा ईरान, होर्मुज से गुजरे जहाज; लंबे युद्ध की तैयारी
ये भी पढ़ें:48 घंटे में होर्मुज नहीं खोला तो…ट्रंप ने ईरान को दी बड़ी तबाही की चेतावनी
ये भी पढ़ें:BRICS का बॉस है भारत, अमेरिका-इजरायल को रोकें मोदी; ईरान के राष्ट्रपति की अपील

अराद के मेयर यैर मयान ने बताया कि करीब 150 परिवारों को हमले वाली जगह से निकाला गया है। वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट और यैर लैपिड ने भी इस हमले की निंदा की है। इससे पहले इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकाने नतांज पर हमला किया था।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

और पढ़ें
iran israel war iran america war

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।