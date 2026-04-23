ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी पर बर्लिन में हमला, हमलावर गिरफ्तार
ईरान के निर्वासित युवराज रेजा पहलवी पर गुरुवार को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हमला किया गया। एक व्यक्ति ने इमारत से बाहर निकलते समय उनके ऊपर लाल रंग का तरल पदार्थ फेंक दिया। ईरानी सरकारी मीडिया ने इस घटना का वीडियो जारी किया है, जिसमें हमलावर द्वारा टमाटर केचप फेंकते हुए दिखाया गया है।
ईरान के निर्वासित युवराज रेजा पहलवी पर गुरुवार को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हमला किया गया। एक व्यक्ति ने इमारत से बाहर निकलते समय उनके ऊपर लाल रंग का तरल पदार्थ फेंक दिया। ईरानी सरकारी मीडिया ने इस घटना का वीडियो जारी किया है, जिसमें हमलावर द्वारा टमाटर केचप फेंकते हुए दिखाया गया है। आईआरएनए द्वारा शेयर किए गए 47 सेकंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि पहलवी बर्लिन की एक इमारत से बाहर आ रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उन पर हमला कर उनकी पीठ पर लाल तरल पदार्थ फेंक दिया। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हमलावर को दबोच लिया और रेजा पहलवी को सुरक्षित तरीके से वहां खड़ी कार तक पहुंचाया। कार के आगे ईरानी झंडे लहराते दिख रहे थे और समर्थक मौजूद थे।
पहलवी ने जर्मनी से तेहरान के साथ वार्ता छोड़ने की अपील की
बता दें कि इस हमले से पहले पहलवी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से ईरान (तेहरान) के साथ चल रही वार्ता छोड़ने की मांग की। पॉलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने बर्लिन में पत्रकारों से कहा कि अगर आपकी सरकारें केवल यथास्थिति बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करती रहीं, तो न तो आप हमें आत्म-मुक्ति दिला पाएंगी और न ही भविष्य की चुनौतियों का समाधान कर पाएंगी। लोकतांत्रिक सरकारों को गुंडों और आतंकवादियों के इशारों पर नहीं चलना चाहिए। पहलवी ने यूरोपीय संघ के नेताओं से तेहरान पर अधिक दबाव बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यूरोप बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। फांसी की सजाओं को रोकने, राजनीतिक कैदियों को रिहा कराने के लिए शासन पर कोई दबाव नहीं डाला गया।
बर्लिन क्यों गए थे पहलवी
बता दें कि जर्मनी पहुंचने से एक दिन पहले बुधवार को पहलवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि वे उन ईरानियों की आवाज बनने बर्लिन जा रहे हैं, जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत, ईरानी प्रवासी समुदाय के साथ बैठकें और बुंडेस्टैग में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों से मुलाकात करने का कार्यक्रम रखा था। इससे पहले पिछले सप्ताह उन्होंने इटली में सांसदों के एक अंतरदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी और मानवाधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता, इंटरनेट पहुंच तथा इस्लामी गणराज्य के अंत की मांगों के समर्थन में इटली और यूरोप की नैतिक जिम्मेदारी पर जोर दिया था।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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