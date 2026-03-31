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भारत आने वाले विमान पर हमले से आग बबूला ईरान, US की हरकत को वॉर क्राइम बताया

Mar 31, 2026 07:22 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिकी हवाई हमले के दौरान महान एयर का विमान क्षतिग्रस्त हो गया है। रिपोर्टों के अनुसार, यह विमान दवाओं सहित मानवीय आपूर्ति के लिए नई दिल्ली पहुंचने वाला था। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब ईरान भारत के साथ मानवीय शिपमेंट का काम मिलकर कर रहा है।

भारत आने वाले विमान पर हमले से आग बबूला ईरान, US की हरकत को वॉर क्राइम बताया

ईरान से भारत आने वाले विमान पर अमेरिका ने अटैक कर दिया। अब इसे लेकर ईरान ने नाराजगी जाहिर की है और इस घटना को वॉर क्राइम करार दिया है। साथ ही अमेरिका पर अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के आरोप लगा दिए हैं। खबर है कि विमान पर हमला ईरान के मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ है। महान एयर का यह विमान मानवीय राहत सामग्री लेकर भारत के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था।

भड़क गया ईरान

भारत में ईरान के दूतावास ने इस हमले की निंदा की है। दूतावास ने लिखा, 'सिविल एविएश ऑर्गेनाइजेशन के बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि मानवीय मिशनों में लगे नागरिक विमानों को निशाना बनाना अंतरराष्ट्रीय विमानन नियमों का घोर उल्लंघन है और मानवीय कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है।' बताया गया है कि विमान कई देशों से राहत सामग्री लेकर ईरान आया था।

दूतावास ने संगठन के हवाले से लिखा, 'दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों को ले जा रहे एक ईरानी विमान पर हमला करना एक युद्ध अपराध (war crime) और अंतरराष्ट्रीय कानून का साफ उल्लंघन है।'

कानून भी बताया

भारत में ईरान के दूतावास ने लिखा, 'शिकागो कन्वेंशन (1944) और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन (1971) के अनुसार, नागरिक विमानों की सुरक्षा के खिलाफ किसी भी कार्य को विमानन के क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अपराध माना जाता है। इसके अलावा, जिनेवा कन्वेंशन के 'अतिरिक्त प्रोटोकॉल I' के अनुच्छेद 52 के तहत, नागरिक वस्तुओं पर हमले, जिनमें मानवीय सहायता ले जाने वाले विमान भी शामिल हैं। एक युद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं।'

कार्रवाई की मांग

संगठन ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठाए जाने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

हमले में विमान क्षतिग्रस्त

अमेरिकी हवाई हमले के दौरान महान एयर का विमान क्षतिग्रस्त हो गया है। रिपोर्टों के अनुसार, यह विमान दवाओं सहित मानवीय आपूर्ति के लिए नई दिल्ली पहुंचने वाला था। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब ईरान भारत के साथ मानवीय शिपमेंट का काम मिलकर कर रहा है। इस महीने की शुरुआत में, भारत ने ईरान को सहायता सामग्री भेजी थी।

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हमले के कारण पूर्व से नियोजित मानवीय सहायता मिशन की उड़ान बाधित हो गई है, क्योंकि इस विमान को सहायता सामग्री लेने के लिए नई दिल्ली आना था। रिपोर्ट के अनुसार विमान एक अप्रैल की सुबह 4 बजे दिल्ली पहुंचने वाला था।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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