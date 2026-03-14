ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद कर दिया तो क्या होगा, विकल्प के तौर पर कितने रास्ते मौजूद?

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह बंदी लंबी चली तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा समुद्री तेल व्यापार इसी रास्ते पर निर्भर है। वैकल्पिक समुद्री मार्गों की ओर दुनिया का ध्यान जा रहा है।

ईरान ने अमेरिका-इजरायल युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है। यह जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और दुनिया के तेल व्यापार का एक अहम चोकपॉइंट है। ईरान ने जहाजों पर हमले की धमकी दी है, जिसमें ड्रोन, क्रूज मिसाइल और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हो रहा है। IRGC (इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स) ने अबू मुसा और तुनब द्वीपों पर मिसाइल बैटरी, ड्रोन सुविधाएं और तेज हमले वाली नौकाओं के लिए बंदरगाह स्थापित किए हैं।

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ईरान के कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि वे इसे पूरी तरह बंद नहीं करेंगे, लेकिन वर्तमान में पश्चिमी जहाजों के लिए यह काफी हद तक प्रतिबंधित है। इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ रहा है, क्योंकि यहां से रोजाना लाखों बैरल तेल गुजरता है। इस बंदी के कारण वैश्विक तेल बाजार में हलचल मच गई है। खार्ग द्वीप से ईरान का लगभग 90 प्रतिशत कच्चा तेल होर्मुज से होकर गुजरता था, लेकिन अब जहाज फंस गए हैं और कई पर हमले हो चुके हैं। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिसका असर पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल पर पड़ रहा है।

भारत जैसे देश खाड़ी से बड़ी मात्रा में तेल आयात करते हैं, उनको वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी पड़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह बंदी लंबी चली तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा समुद्री तेल व्यापार इसी रास्ते पर निर्भर है। वैकल्पिक समुद्री मार्गों की ओर दुनिया का ध्यान जा रहा है। सबसे प्रमुख विकल्प केप ऑफ गुड होप है, जहां जहाज अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से होकर जाते हैं। यह रास्ता लंबा है और लागत अधिक आती है, लेकिन हाल के रेड सी संकट में भी इसका इस्तेमाल बढ़ा है।