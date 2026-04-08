ट्रंप के सीजफायर पर ईरान को नहीं भरोसा, IRGC बोली- ट्रिगर पर ही है हाथ
पश्चिम एशिया में जारी युद्ध अस्थायी सीजफायर की वजह से थम गया है। ट्रंप द्वारा घोषित किए गए इस सीजफायर पर आईआरजीसी ने अपना अविश्वास जताया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि भले ही दो सप्ताह का सीजफायर हुआ है, लेकिन उनका हाथ ट्रिगर पर ही है।
पश्चिम एशिया में जारी युद्ध अब अस्थायी सीजफायर के जरिए थम गया है। लेकिन दोनों ही देशों के बीच में भरोसे की कमी साफ नजर आ रही है। सीजफायर की घोषणा के बाद मंगलवार को आईआरजीसी ने चेतावनी दी है कि उन्हें अमेरिका के वादों पर कोई भरोसा नहीं है। भले ही दो सप्ताह के युद्धविराम का समझौता हुआ है, लेकिन अभी भी उनका हाथ ट्रिगर पर ही है।
ट्रंप द्वारा घोषित सीजफायर के बाद ईरानी सेना की तरफ से मंगलवार को बयान जारी करके, इस समझौते पर अविश्वास जताया। टेलीग्राम चैनल पर जारी बयान में कहा गया, "ईरान के राष्ट्र के समर्पित गार्ड, सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर आयातुल्लाह सैय्यद मोजतबा खामेनेई के आदेशों का पालन कर रहे हैं। और उनका हाथ ट्रिगर पर है।"
दुश्मन हमेशा धोखेबाज, गल्फ देश सहयोग खत्म करें: IRGC
पश्चिम एशिया में जारी जंग में ईरान के साथ-साथ खाड़ी देशों ने भी काफी नुकसान उठाया है। ईरान की तरफ से इस युद्ध की शुरुआत से ही गल्फ देशों को अमेरिका का सहयोग करने को लेकर चेतावनी जारी की जाती रही है। ईरान ने अमेरिकी हमलों का बदला लेने के लिए खाड़ी देशों के ऊपर भी हमला किया। अब सीजफायर के बाद ईरानी सेना ने एक बार फिर से खाड़ी देशों को चेतावनी और सलाह दी है। जारी बयान में आईआरजीसी ने कहा, "दुश्मन हमेशा से धोखेबाज रहा है, और हमें उसके वादों पर कोई भरोसा नहीं है। हम हर आक्रामकता का जवाब और बड़े स्तर पर देंगे।"
अपडेट की जा रही है।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।