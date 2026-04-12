ईरान ने अमेरिका को दे दिया साफ संदेश, एक्सपर्ट बोले- किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए...
अव्वाद ने कहा कि आजकल अमेरिकी रवैया या तो इसे मान लो या छोड़ दो वाला है, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में काम नहीं करता, खासकर तब जब ईरान जैसा कोई देश यह महसूस करता हो कि उसने यह दौर जीत लिया है और वह कमजोरी के बजाय मजबूती की स्थिति से बात कर रहा है।
Iran US War Update: सीजफायर बातचीत में आई रुकावट को देखते हुए, विदेश मामलों के जानकार वाएल अव्वाद ने कहा कि ईरान ने अमेरिका को यह संदेश दिया है कि किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए दोनों पक्षों को एक-दूसरे की गरिमा और संप्रभुता का सम्मान करना होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका का 'या तो इसे मानो या छोड़ दो' वाला रवैया अंतरराष्ट्रीय राजनीति में काम नहीं करता, और हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए, ईरान अब मजबूत स्थिति से बातचीत कर रहा है।
रविवार को न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि ये वही गारंटियां हैं जो ईरान अमेरिका से किसी भी तरह की डील करने से पहले चाहता था, क्योंकि उनका अमेरिकियों पर से भरोसा उठ गया है। अमेरिकियों ने उन पर दो बार हमला किया, जबकि उन दिनों बातचीत चल रही थी और बातचीत में कुछ प्रगति भी हुई थी।"
अव्वाद ने आगे कहा कि आजकल अमेरिकी रवैया 'या तो इसे मान लो या छोड़ दो' वाला है, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में काम नहीं करता, खासकर तब जब ईरान जैसा कोई देश यह महसूस करता हो कि उसने यह दौर जीत लिया है और वह कमजोरी के बजाय मजबूती की स्थिति से बात कर रहा है। उन्होंने जिक्र किया कि जहां एक तरफ ट्रंप दुनिया को यह बताते रहते हैं कि अमेरिका जीत रहा है, बातचीत के नतीजों से बेपरवाह, वहीं दूसरी तरफ ईरान उन्हें साफ संदेश दे रहा है कि उसकी गरिमा और संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि ईरान उन्हें साफ संदेश दे रहा है कि अगर आप किसी समझौते पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको ईरान की गरिमा और संप्रभुता का सम्मान करना होगा, और आपको इजरायल के साथ मिलकर उन पर हमले करना बंद करना होगा।" उन्होंने यह भी बताया कि वॉशिंगटन और ईरान के बीच तालमेल कम है, क्योंकि तीन अहम मुद्दे अभी भी बातचीत के लिए बाकी हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह अमेरिका के लिए है, क्योंकि उसने यह नहीं कहा कि यह एक नाकामी है। यही सबसे अहम बात है। उसने कहा कि कोई समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि अमेरिका ने ईरानियों के मानने के लिए अपनी शर्तें रखीं, जबकि ईरानियों ने भी अपनी तरफ से अपनी शर्तें रखीं, और उन्होंने अमेरिकियों को अपनी 10 मांगों पर गौर करने का मौका भी दिया। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों पक्षों के बीच तालमेल कम था, हालांकि ईरानियों का कहना है कि अभी भी तीन बड़े मुद्दे बाकी हैं, और मेरा मानना है कि ये मुद्दे हैं, परमाणु मुद्दा, होर्मुज और ईरान पर हमला न करने का फैसला।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।