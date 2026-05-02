होर्मुज स्ट्रेट में डॉल्फिन मछलियां करेंगी अमेरिकी जहाजों को तबाह, ईरान बना रहा खतरनाक प्लान!
बताया जा रहा है कि यह प्लान नया नहीं है, बल्कि शीत युद्ध के दौर से जुड़ी तकनीक पर आधारित हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने पहले सोवियत संघ से ट्रेंड डॉल्फिन हासिल किए थे, जिन्हें समुद्री मिशनों के लिए तैयार किया गया था।
ईरान और अमेरिका में बढ़ते तनाव के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए माइन ले जाने वाले डॉल्फिन का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है। यह रणनीति ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिका की ओर से लगाए गए नौसैनिक प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाला है और दोनों देशों के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है।
बताया जा रहा है कि यह प्लान नया नहीं है, बल्कि शीत युद्ध के दौर से जुड़ी तकनीक पर आधारित हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने पहले सोवियत संघ से ट्रेंड डॉल्फिन हासिल किए थे, जिन्हें समुद्री मिशनों के लिए तैयार किया गया था। अब इन्हें समुद्र में माइन ले जाकर दुश्मन जहाजों के पास पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करने की संभावना जताई जा रही है। जानकारों का मानना है कि यह एक खतरनाक रणनीति हो सकती है, जो युद्ध के पारंपरिक तरीकों को चुनौती देगी।
जवाबी कार्रवाई के नए-नए तरीकों की तलाश
रिपोर्ट के मुताबिक, इस संभावित प्लान की मुख्य वजह अमेरिका की ओर से लगाया गया सैन्य और आर्थिक दबाव बताया जा रहा है। अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर कड़ी निगरानी और नाकाबंदी कर रखी है, जिससे तेल निर्यात प्रभावित हुआ है। ईरान के कट्टरपंथी गुट इस नाकाबंदी को युद्ध जैसा कदम मानते हैं और जवाबी कार्रवाई के तौर पर नए-नए तरीके तलाश रहे हैं। ऐसे में समुद्र के भीतर छिपकर हमला करने वाली रणनीतियां चर्चा में हैं, जिसके तहत माइन और पनडुब्बियों का इस्तेमाल होता है।
ईरान की इस तरह की योजना को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। विशेषज्ञों ने इसके व्यावहारिक और नैतिक पहलुओं पर चिंता जताई है, खासकर सैन्य उद्देश्यों के लिए समुद्री जीवों के इस्तेमाल पर सवाल पूछे गए हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे संवेदनशील जलमार्ग में ऐसी गतिविधियां वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति पर गंभीर असर डाल सकती हैं। अमेरिका भी इस खतरे से निपटने के लिए नई तकनीकों पर काम कर रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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