होर्मुज को ब्लॉक करने वाले ईरानी नेवी कमांडर को इजरायल ने मार गिराया, ईरान ने माना

युद्ध शुरू होने के बाद से अब दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी लगा रखी है, जिससे वैश्विक ऊर्जा कीमतों में भारी उछाल आ गया है। तंगसीरी तटीय सुरक्षा की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे थे, जब इजरायली हमला हुआ।

इजरायल के हवाई हमले में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की नेवी यूनिट के कमांडर एलिरेजा तंगसीरी की मौत हो गई है। ईरान ने सोमवार को इस खबर की आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी। इजरायल ने तंगसीरी को होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने वाले आतंकी ऑपरेशन का मुख्य सरगना बताया। गार्ड्स की ओर से जारी बयान में कहा गया कि तंगसीरी पिछले सप्ताह हुए हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे और बाद में उनकी मौत हो गई। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने बीते गुरुवार को घोषणा कर दी थी कि इजरायली एयरस्ट्राइक में एलिरेजा तंगसीरी मारे गए है।

युद्ध शुरू होने के बाद से अब दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी लगा रखी है, जिससे वैश्विक ऊर्जा कीमतों में भारी उछाल आ गया है। तंगसीरी तटीय सुरक्षा की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे थे, जब इजरायली हमला हुआ। गार्ड्स ने बयान में कहा कि वे दुश्मन को पूरी तरह नष्ट करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। ईरान के शीर्ष अधिकारियों की मौत की पुष्टि की यह एक नई कड़ी है। युद्ध के पहले दिन 28 फरवरी को सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को मारा जा चुका है। इस महीने की शुरुआत में देश के शक्तिशाली सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी समेत एक दर्जन से अधिक प्रमुख हस्तियां मारी गई हैं।

कई सीनियर अधिकारियों की मौत इजराइल काट्ज ने कहा कि एलिरेजा तंगसीरी के साथ नौसेना कमांड के कई सीनियर अधिकारी भी मारे गए, हालांकि उनके नाम नहीं बताए। तंगसीरी मार्च की शुरुआत में ही कह चुके थे कि वे आक्रामक दुश्मन को सबसे कठोर झटका देंगे और होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद रखने की रणनीति पर अडिग रहेंगे। तंगसीरी के पास 1980-1988 के ईरान-इराक युद्ध का अनुभव था और गार्ड्स नौसेना में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों में से एक थे।