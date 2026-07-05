होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देनी होगी फीस, क्या भारत भी भरेगा? ईरान ने दिया एक भरोसा
अमेरिका से तनाव में कमी आने के बीच ईरान ने साफ किया है कि वह आने वाले समय में होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूल करेगा। हालांकि, मित्र देशों को राहत मिल सकती है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत से भी फीस ली जाएगी या नहीं।
अमेरिका-ईरान के संबंधों के बीच तनाव में कमी आई है, लेकिन बयानबाजी बीच-बीच में जारी है। इस बीच, ईरान ने फिर से ऐलान किया है कि वह होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए फीस लगाएगा। तेहरान के इस कदम से दुनियाभर के देश टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि इससे तेल के दामों पर असर पड़ सकता है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या ईरान के इस कदम से भारत को भी फीस देनी पड़ेगी? इस पर ईरान ने एक भरोसा दिया है, जिससे समझा जा सकता है कि भारत को इससे राहत मिल सकती है। उसने कहा है कि मित्र देशों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट पर विचार करेंगे।
ईरान ने कहा है कि मित्र देशों पर वह होर्मुज से गुजरने पर फीस नहीं लगाएगा। बीजिंग में वर्ल्ड पीस फोरम में बोलते हुए, चीन में ईरान के राजदूत अब्दोलरेजा रहमानी फाजली ने कहा, “एक ऐसे देश के तौर पर जहां होर्मुज उसके टेरिटोरियल वॉटर का हिस्सा है, हम निश्चित रूप से सर्विस फीस लेंगे।'' हालांकि, उन्होंने इस कदम को उठाते हुए कहा कि इस फीस को टोल की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, “हम निश्चित रूप से उन देशों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट पर विचार करेंगे जो हमारे मित्र देश हैं और मुश्किल समय में खास तौर पर हमारे साथ खड़े रहे।”
भारत के प्रति नरम रहा है ईरान का रुख
ईरान ने अभी यह नहीं बताया है कि किस तरह से फीस लागू की जाएगी और किन-किन देशों को इसे भरना होगा और कौन से देश इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। लेकिन भारत के प्रति ईरान पहले नरम रह चुका है। अमेरिका-ईरान जंग के बीच जब होर्मुज से जहाजों के गुजरने पर रोक लगी थी, तब भी ईरान ने भारत को राहत दी थी और उसके कई जहाजों को गुजरने की अनुमति दी। भारत को ईरान मित्र देश मानता है।
ईरानी राजदूत ने कहा था- भारत नहीं दे रहा टोल
भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली अप्रैल महीने में कहा था कि भारतीय जहाज ईरान को कोई टोल नहीं दे रहे हैं। फतहली ने कहा था, “आप भारत सरकार से पूछ सकते हैं कि क्या हमने अब तक कुछ चार्ज किया है। इस मुश्किल समय में, हमारे अच्छे रिश्ते हैं। हमारा मानना है कि ईरान और भारत के हित और किस्मत एक जैसी हैं।” उन्होंने भारत के साथ मजबूत और भरोसेमंद रिश्तों का हवाला देते हुए कहा था कि भारत ने एक संवेदनशील और भरोसेमंद साझेदार साबित किया है। इसी वजह से माना जा रहा है कि हो सकता हो कि भारत से मित्र देशों जैसे संबंध होने की वजह से नई दिल्ली से होर्मुज से गुजरने के लिए फीस न ले।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।