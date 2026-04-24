माफी मांगें, शांतिवार्ता की कोशिशों के बीच ईरान के धर्मगुरु ने की डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी डिमांड
ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत पर गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान के वरिष्ठ धर्मगुरु ने मांग की है कि डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए माफी मांगनी होगी। इस धार्मिक नेता का नाम है अली शिराजी।
ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत पर गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान के वरिष्ठ धर्मगुरु ने मांग की है कि डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए माफी मांगनी होगी। इस धार्मिक नेता का नाम है अली शिराजी। अली शिराजी, ईरान के पुलिस के वैचारिक-राजनीतिक संगठन के प्रमुख हैं। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहाकि ट्रंप को ईरानी लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें पूरी दुनिया के सामने यह मानना चाहिए कि हमारे नेता की हत्या करना एक गलती थी। धर्मगुरु ने यह भी चेतावनी दी कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं, दुश्मन के किसी भी ऐक्शन का जोरदार जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही शिराजी ने इजरायल के प्रति दुश्मनी को लेकर भी हुंकार भरी।
ईरानी सांसद का भी रुख सख्त
बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है। इसको लेकर ईरान के सांसद हामिदरज़ा हाजी बाबाई का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जब तक अमेरिका अपनी हार स्वीकार नहीं करता, तब तक उससे किसी भी प्रकार की बातचीत संभव नहीं है। ईरानी संसद के उपाध्यक्ष हाजी बाबाई ने कहाकि अमेरिका के हार स्वीकार किए बिना कोई भी बातचीत निषिद्ध है। उन्होंने क्षेत्रीय देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे ईरानी अधिकारियों के खिलाफ किसी भी हमले में सहयोग न करें। उन्होंने कहा कि जो देश ‘आतंकवादी गतिविधियों’ को सुविधाएं देंगे, उनके हवाई अड्डों, होटलों और यहां तक कि नेतृत्व को भी निशाना बनाया जा सकता है।
ट्रंप ने क्या कहा
इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को एक बार फिर ईरान को चेतावनी देते हुए कहाकि घड़ी की सुई टिक-टिक कर रही है। यह नाकेबंदी तब तक और भी बदतर होती जाएगी, जब तक कि कोई ऐसा समझौता नहीं हो जाता जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए फायदेमंद हो। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहाकि समय उनके पक्ष में नहीं है। यह नाकेबंदी पूरी तरह से अभेद्य और मजबूत है और अब यहां से स्थिति और भी खराब होती जाएगी। कोई भी समझौता तभी किया जाएगा, जब वह अमेरिका, उसके सहयोगियों और बाकी दुनिया के लिए उचित और हितकारी होगा।
अमेरिकी मीडिया पर भी निशाना
वहीं, अमेरिकी मीडिया पर एक बार फिर निशाना साधते हुए ट्रंप ने कहाकि न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन जैसे मीडिया संस्थानों को लगता है कि मैं ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए बेचैन हूं। उन्होंने कहाकि कृपया यह जान लें कि इस पद पर रहते हुए शायद मैं अब तक का सबसे कम दबाव महसूस करने वाला व्यक्ति हूं। मेरे पास दुनिया भर का समय है, लेकिन ईरान के पास नहीं। घड़ी की सुई टिक-टिक कर रही है। उन्होंने कहाकि ईरान की नौसेना समुद्र की रसातल में है, उनकी वायुसेना पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। उनके विमान-रोधी और रडार हथियार नष्ट हो चुके हैं और उनके नेता अब हमारे बीच नहीं रहे।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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