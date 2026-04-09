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अब अगले अभियान की तैयारी; US आर्मी को लेकर ट्रंप का बड़ा अपडेट, ईरान पर भी बोले

Apr 09, 2026 07:27 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी सेना अभी आराम कर रही है। वह अपने नए अभियान के लिए तैयार हो रही है।

अब अगले अभियान की तैयारी; US आर्मी को लेकर ट्रंप का बड़ा अपडेट, ईरान पर भी बोले

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध अभी पूरी तरह से थमा भी नहीं है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने अगले अभियान का जिक्र करना शुरू कर दिया है। गुरुवार को ट्रंप ने कहा कि ईरान युद्ध के बाद अमेरिका की महान सेना अभी आराम कर रही है। इसके अलावा वह अपने अगले अभियान की भी तैयारी कर रही है। ईरान मुद्दे को लेकर भी ट्रंप ने अपनी स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान का मुद्दा पूरी तरह से सुलझ नहीं जाता है, तब तक उसके आसपास अमेरिकी सेना की तैनाती बनी रहेगी।

अपडेट की जा रही है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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