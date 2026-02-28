सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे गए, 14 मिलिट्री बेस पर किया हमला; ईरान का सनसनीखेज दावा
ईरान ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा है कि उसने अमेरिका के 14 मिलिट्री बेस पर हमला किया, जिसमें सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि, अमेरिका की ओर से इसकी अब तक पुष्टि नहीं हो सकी है।
मिडिल ईस्ट में शनिवार को तब युद्ध छिड़ गया, जब इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला बोल दिया। अमेरिका पिछले कई हफ्तों से ईरान को युद्ध की धमकी दे रहा था। ईरान ने भी पलटवार करते हुए मिडिल ईस्ट में कतर, बहरीन समेत कम से कम 14 जगहों पर अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। उसने दुबई के मशहूर द पाम के एक होटल पर भी हमला बोल दिया। इजरायल-अमेरिका और ईरान की इस लड़ाई से दुनियाभर में संकट पैदा हो गया है।
इस बीच, ईरान ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा है कि उसने अमेरिका के 14 मिलिट्री बेस पर हमला किया, जिसमें सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि, अमेरिका की ओर से इसकी अब तक पुष्टि नहीं हो सकी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, ईरान के IRGC खातम ओल अंबिया कमांड के प्रवक्ता ने कहा कि 14 बेस को निशाना बनाया गया और सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे गए। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरानी आर्म्ड फोर्सेज के हमले ज्यादा स्ट्राइकिंग और बड़े होंगे।
अमेरिकी और इजरायली हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजरायल सहित आसपास के कुछ देशों को निशाना बनाया। ईरान ने ये हमले इजरायल के अलावा बहरीन, यूएई, इराक, कुवैत और कतर में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए हैं। इजरायल के हमलों में ईरान में करीब 80 छात्राओं की मौत हो गई। इससे पहले इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने इन हमलों की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि इजरायल ने अपने खिलाफ खतरों को समाप्त करने के लिए ईरान पर एहतियाती हमला किया है। काट्ज ने यह भी कहा कि देश में आपातकाल लगा दिया है और उन्हें आशंका है कि ईरान की ओर से इजरायल और उसके नागरिकों के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमले किए जाएंगे।
ये हमले तेहरान के अलावा कौम, इश्फहान, करज केरमनशाह शहरों में भी किए गए। कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ईरान के रक्षा मंत्री आमिर नासिरजादेह और ईरान के प्रमुख रक्षा बल रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमाडंर मोहम्मद पाकपोर की इन हमलों की मौत हो गई। इजरायल ने तेहरान में सर्वोच्च नेता खामेनेई के कार्यालय के पास हमला किया है। ईरानी स्थानीय मीडिया में कहा गया है कि खामेनेई फिलहाल तेहरान में नहीं हैं, उन्हें सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। ईरानी मीडिया के अनुसार, राजधानी में कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गयी और कुछ हिस्सों में धुआं उठता देखा गया। रिपोर्टों के अनुसार, कम से कम एक हमला ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई से जुड़े कार्यालयों के निकट हुआ। अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी फार्स के मुताबिक, यूनिवर्सिटी स्ट्रीट और जुमहूरी इलाके के आसपास मिसाइलें गिरीं। सरकारी कार्यालयों वाले 'रिपब्लिक' क्षेत्र में भी विस्फोट की सूचना है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।