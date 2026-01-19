दावोस से 'OUT' हुए ईरानी विदेश मंत्री, जानें WEF ने न्योता देकर क्यों किया रद्द

संक्षेप: ईरान में दिसंबर 2025 के अंत से शुरू हुए बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन और सरकार की कार्रवाई का असर अंतरराष्ट्रीय असर पर भी दिख रहा है। इसी को देखते हुए स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची का निमंत्रण आखिरी समय में रद्द कर दिया गया है।

ईरान में दिसंबर 2025 के अंत से शुरू हुए बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन और सरकार की कार्रवाई का असर अंतरराष्ट्रीय असर पर भी दिख रहा है। इसी को देखते हुए स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच (WEF) से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची का निमंत्रण आखिरी समय में रद्द कर दिया गया है। WEF ने सोमवार को एक्स पर पुष्टि की कि अराघची अब वार्षिक बैठक में शामिल नहीं होंगे।

फोरम ने कहा कि हालांकि उन्हें पिछले साल शरद ऋतु में आमंत्रित किया गया था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में ईरान में नागरिकों की दुखद मौतों के कारण इस साल ईरानी सरकार का प्रतिनिधित्व दावोस में उचित नहीं होगा। वहीं, WEF की वेबसाइट के अनुसार, अराघची को 20 जनवरी को 'अधिक प्रतिस्पर्धी दुनिया में हम कैसे सहयोग कर सकते हैं?' नामक सत्र में बोलना था, जिसकी मॉडरेशन फाइनेंशियल टाइम्स की संपादक रूला खलाफ करने वाली हैं। अब उनका यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। हालांकि फोरम ने यह नहीं बताया कि क्या कोई अन्य ईरानी अधिकारी किसी सीमित या अनौपचारिक रूप में भाग लेंगे।

मानवाधिकार संगठनों और अमेरिकी नेताओं के दबाव के कारण अमेरिका स्थित संगठन यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान (UANI) ने अराघची के नाम की घोषणा होते ही WEF से उनका निमंत्रण वापस लेने की मांग की थी। ईरान इंटरनेशनल के अनुसार, संगठन ने WEF के नेतृत्व को पत्र लिखकर पुनर्विचार का अनुरोध किया था। UANI के नीति निदेशक जेसन ब्रोड्स्की ने एक्स पर लिखा कि WEF का संदेश यह है कि आप ईरानियों की आंखों और जननांगों में गोली मार सकते हैं, हजारों की हत्या कर सकते हैं, इंटरनेट बंद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसी महीने दावोस में आपका स्वागत होगा। UANI ने अपने CEO मार्क डी वालेस द्वारा WEF अध्यक्ष बर्ज ब्रेंडे को लिखे पत्र की कॉपी भी जारी की, जिसमें अराघची या किसी अन्य ईरानी अधिकारी के निमंत्रण की पुष्टि मांगते हुए इसे वापस लेने की अपील की गई थी।