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ईरानी संसद के अध्यक्ष ने शेयर किया गणित का फॉर्मुला, आखिर ट्रंप के लिए क्या है यह संदेश

Apr 13, 2026 10:10 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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ईरानी संसद के अध्यक्ष ने व्हाइट हाउस के पास पेट्रोल पंप की कीमतों का नक्शा भी शेयर किया। उन्होंने लिखा कि ब्लॉकेड से वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होगी। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत तेल आपूर्ति का रास्ता है।

ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए एक गणितीय सूत्र का इस्तेमाल किया। इंजीनियर ट्रेनिंग वाले गलीबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सूत्र ΔO_BSOH > 0 ⇒ f(f(O)) > f(O) लिखा। इसका मतलब है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक किया गया तो तेल की कीमतों (O) में पहले स्तर का प्रभाव (f(O)) से भी ज्यादा दूसरा स्तर का प्रभाव (f(f(O))) पड़ेगा।

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मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने कहा कि वर्तमान पेट्रोल कीमतों का मजा लीजिए। ब्लॉकेड के बाद अमेरिकी 4-5 डॉलर प्रति गैलन गैस की कीमतों को याद करेंगे। यह चेतावनी इस्लामाबाद में हुए शांति वार्ता के विफल होने के तुरंत बाद आई है। 21 घंटे चली बातचीत में ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गलीबाफ ने किया। अमेरिकी पक्ष की अगुवाई उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने की। वार्ता बिना किसी समझौते के खत्म हुई तो ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को होर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक करने का आदेश दे दिया।

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गलीबाफ ने नक्शा भी किया शेयर

ईरानी संसद के अध्यक्ष ने व्हाइट हाउस के पास पेट्रोल पंप की कीमतों का नक्शा भी शेयर किया। उन्होंने लिखा कि ब्लॉकेड से वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होगी। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत तेल आपूर्ति का रास्ता है। यह ईरान और ओमान के बीच संकरा चैनल है, जिससे सऊदी अरब, इराक, कुवैत आदि देश अपना तेल निर्यात करते हैं। ईरान इसे अपना रणनीतिक हथियार मानता है।

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बागेर गलीबाफ पहले तेहरान के मेयर रह चुके हैं और राजनीतिक भूगोल में पीएचडी किए हुए हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का फायदा उठाते हुए इस सूत्र से समझाया कि ब्लॉकेड से तेल की कीमतें सिर्फ बढ़ेंगी ही नहीं, बल्कि शिपिंग, बीमा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। ईरान का मानना है कि अमेरिका का यह कदम उल्टा पड़ेगा और अमेरिकी उपभोक्ताओं को महंगा पड़ेगा। गलीबाफ ने साफ कहा कि अगर लड़ाई होगी तो हम भी लड़ेंगे, लेकिन तर्क से बात की जा सकती है। इस घटना से वैश्विक तेल बाजार में तनाव बढ़ गया है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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