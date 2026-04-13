ईरानी संसद के अध्यक्ष ने शेयर किया गणित का फॉर्मुला, आखिर ट्रंप के लिए क्या है यह संदेश
ईरानी संसद के अध्यक्ष ने व्हाइट हाउस के पास पेट्रोल पंप की कीमतों का नक्शा भी शेयर किया। उन्होंने लिखा कि ब्लॉकेड से वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होगी। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत तेल आपूर्ति का रास्ता है।
ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए एक गणितीय सूत्र का इस्तेमाल किया। इंजीनियर ट्रेनिंग वाले गलीबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सूत्र ΔO_BSOH > 0 ⇒ f(f(O)) > f(O) लिखा। इसका मतलब है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक किया गया तो तेल की कीमतों (O) में पहले स्तर का प्रभाव (f(O)) से भी ज्यादा दूसरा स्तर का प्रभाव (f(f(O))) पड़ेगा।
मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने कहा कि वर्तमान पेट्रोल कीमतों का मजा लीजिए। ब्लॉकेड के बाद अमेरिकी 4-5 डॉलर प्रति गैलन गैस की कीमतों को याद करेंगे। यह चेतावनी इस्लामाबाद में हुए शांति वार्ता के विफल होने के तुरंत बाद आई है। 21 घंटे चली बातचीत में ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गलीबाफ ने किया। अमेरिकी पक्ष की अगुवाई उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने की। वार्ता बिना किसी समझौते के खत्म हुई तो ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को होर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक करने का आदेश दे दिया।
गलीबाफ ने नक्शा भी किया शेयर
ईरानी संसद के अध्यक्ष ने व्हाइट हाउस के पास पेट्रोल पंप की कीमतों का नक्शा भी शेयर किया। उन्होंने लिखा कि ब्लॉकेड से वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होगी। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत तेल आपूर्ति का रास्ता है। यह ईरान और ओमान के बीच संकरा चैनल है, जिससे सऊदी अरब, इराक, कुवैत आदि देश अपना तेल निर्यात करते हैं। ईरान इसे अपना रणनीतिक हथियार मानता है।
बागेर गलीबाफ पहले तेहरान के मेयर रह चुके हैं और राजनीतिक भूगोल में पीएचडी किए हुए हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का फायदा उठाते हुए इस सूत्र से समझाया कि ब्लॉकेड से तेल की कीमतें सिर्फ बढ़ेंगी ही नहीं, बल्कि शिपिंग, बीमा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। ईरान का मानना है कि अमेरिका का यह कदम उल्टा पड़ेगा और अमेरिकी उपभोक्ताओं को महंगा पड़ेगा। गलीबाफ ने साफ कहा कि अगर लड़ाई होगी तो हम भी लड़ेंगे, लेकिन तर्क से बात की जा सकती है। इस घटना से वैश्विक तेल बाजार में तनाव बढ़ गया है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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