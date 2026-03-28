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युद्ध तो बढ़ता ही जा रहा; ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोही भी कूद पड़े, इजरायल पर दागी मिसाइल

Mar 28, 2026 07:31 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध समाप्त करने की बातचीत अच्छी चल रही है और उन्होंने ईरान को 6 अप्रैल तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने का समय दिया है।

पश्चिम एशिया में युद्ध तेज होता जा रहा है। अब ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर मिसाइल दागने का दावा किया है, जो इस युद्ध की शुरुआत के बाद उनका पहला हमला है। इजरायली सेना ने बताया कि इस प्रोजेक्टाइल को बीच में ही रोक लिया गया। हूती ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने अपने अल-मसीरा टीवी चैनल पर कहा कि दक्षिणी इजरायल के संवेदनशील सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की गई। इससे पहले हूती नेता ने युद्ध में शामिल होने का संकेत दिया था। इस हमले से युद्ध और जटिल हो गया है, क्योंकि हूती पहले इस संघर्ष से दूर रहे थे।

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युद्ध की शुरुआत अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमलों से हुई, जिसके जवाब में ईरान ने इजरायल और पड़ोसी खाड़ी देशों पर हमले किए। इजरायल ने ईरान के परमाणु सुविधाओं पर हमले किए, जबकि ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर दिए, जिनमें 2 दर्जन से अधिक अमेरिकी सैनिक घायल हुए। लेबनान में इजरायल ने दक्षिणी हिस्से में घुसपैठ शुरू कर दी है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जिससे वैश्विक तेल निर्यात बाधित हुआ और ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। वैश्विक हवाई यात्रा भी प्रभावित हुई है।

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युद्ध समाप्त करने की बातचीत

कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध समाप्त करने की बातचीत अच्छी चल रही है और उन्होंने ईरान को 6 अप्रैल तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने का समय दिया है। पाकिस्तान में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्री बातचीत के लिए पहुंच रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका पर गलत मांगों का आरोप लगाया है। यूएस ने क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिक भेजे हैं, जिनमें मरीन और पैराट्रूपर शामिल हैं, हालांकि विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि जमीन पर सैनिकों की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। ईरान में 1900 से अधिक लोग मारे गए, इजरायल में 19, लेबनान में 1100 से ज्यादा, जबकि अमेरिकी सैनिकों की मौत भी हुई है। इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया के कारण सुरक्षा बलों के 80 सदस्य मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान में 82 हजार इमारतों के क्षतिग्रस्त होने की बात कही है। हूती हमले से लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर खतरा बढ़ सकता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर और असर पड़ेगा। युद्ध की जटिलता बढ़ रही है और सभी पक्ष सतर्क हैं।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
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