युद्ध तो बढ़ता ही जा रहा; ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोही भी कूद पड़े, इजरायल पर दागी मिसाइल

कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध समाप्त करने की बातचीत अच्छी चल रही है और उन्होंने ईरान को 6 अप्रैल तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने का समय दिया है।

पश्चिम एशिया में युद्ध तेज होता जा रहा है। अब ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर मिसाइल दागने का दावा किया है, जो इस युद्ध की शुरुआत के बाद उनका पहला हमला है। इजरायली सेना ने बताया कि इस प्रोजेक्टाइल को बीच में ही रोक लिया गया। हूती ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने अपने अल-मसीरा टीवी चैनल पर कहा कि दक्षिणी इजरायल के संवेदनशील सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की गई। इससे पहले हूती नेता ने युद्ध में शामिल होने का संकेत दिया था। इस हमले से युद्ध और जटिल हो गया है, क्योंकि हूती पहले इस संघर्ष से दूर रहे थे।

युद्ध की शुरुआत अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमलों से हुई, जिसके जवाब में ईरान ने इजरायल और पड़ोसी खाड़ी देशों पर हमले किए। इजरायल ने ईरान के परमाणु सुविधाओं पर हमले किए, जबकि ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर दिए, जिनमें 2 दर्जन से अधिक अमेरिकी सैनिक घायल हुए। लेबनान में इजरायल ने दक्षिणी हिस्से में घुसपैठ शुरू कर दी है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जिससे वैश्विक तेल निर्यात बाधित हुआ और ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। वैश्विक हवाई यात्रा भी प्रभावित हुई है।

युद्ध समाप्त करने की बातचीत कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध समाप्त करने की बातचीत अच्छी चल रही है और उन्होंने ईरान को 6 अप्रैल तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने का समय दिया है। पाकिस्तान में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्री बातचीत के लिए पहुंच रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका पर गलत मांगों का आरोप लगाया है। यूएस ने क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिक भेजे हैं, जिनमें मरीन और पैराट्रूपर शामिल हैं, हालांकि विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि जमीन पर सैनिकों की जरूरत नहीं पड़ेगी।