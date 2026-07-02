कफन फाड़ देती है भीड़! खामेनेई के जनाजे से पहले क्यों कांप रहा ईरान, कैसे सुरक्षित है लाश?

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई का शव 4 महीने से कोल्ड स्टोरेज में है। 9 जुलाई को होने वाले अंतिम संस्कार से पहले ईरान को खुमैनी और सुलेमानी जैसी जानलेवा भगदड़ का खौफ सता रहा है।

ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का पार्थिव शरीर बीते फरवरी महीने से ही कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है। आगामी 9 जुलाई को उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। उनके जनाजे और अंतिम संस्कार को लेकर ईरान और इराक में 5 दिनों तक कई रस्में निभाई जाएंगी। हालांकि, इस ऐतिहासिक मौके पर ईरानी प्रशासन हाई अलर्ट पर है। दरअसल, ईरान को इस बात का गहरा खौफ सता रहा है कि खामेनेई की अंतिम विदाई में भी कहीं वैसी ही भगदड़ और जानलेवा हादसा न हो जाए, जैसा अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी और कासिम सुलेमानी के जनाजे के वक्त हुआ था।

5 दिनों तक चलेंगी रस्में, कहां दफनाए जाएंगे खामेनेई? 'ईरान इंटरनेशनल' की रिपोर्ट के मुताबिक, राजधानी तेहरान में अंतिम यात्रा निकाले जाने से पहले खामेनेई का शव 3 दिनों तक तेहरान के मोसल्ला नमाज परिसर में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को इराक स्थित शियाओं के पवित्र शहर नजफ और कर्बला ले जाया जाएगा।

इराक के बाद शव को वापस ईरान के कोम शहर लाया जाएगा और रस्में पूरी होने के बाद खामेनेई के जन्मस्थान मशहद में उन्हें दफनाया जाएगा। उन्हें शिया इस्लाम के आठवें इमाम, इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक यह ऐलान नहीं किया है कि जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा। जानकारों का मानना है कि खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई (जो पिता के निधन के बाद से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं) यह नमाज पढ़ा सकते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई संकेत नहीं दिया गया है।

सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम, आसमान से रखी जाएगी नजर लाखों की भीड़ को मैनेज करना और दो देशों के कई शहरों के बीच ताबूत को ले जाना ईरान के इतिहास के सबसे बड़े सुरक्षा ऑपरेशनों में से एक होने जा रहा है। रजावी खुरासान प्रांत (जहां खामेनेई दफनाए जाएंगे) के गवर्नर घोलमहुसैन मोजफ्फरी ने बताया कि भीड़ को संभालने और ताबूत की सुरक्षित आवाजाही के लिए अंतिम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टरों की तैनाती की जा सकती है।

सीमा पार अंतिम यात्रा के इंतजामों को लेकर इराक के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने हाल ही में बगदाद का दौरा भी किया है।

ईरान को क्यों सता रहा है भगदड़ और हादसे का खौफ? ईरान की इस कड़ी सुरक्षा और तैयारियों के पीछे दो बड़े पुराने हादसों की कड़वी यादें हैं, जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।

खुमैनी के जनाजे में मची थी अफरातफरी (1989): 3 जून 1989 को इस्लामी गणराज्य के संस्थापक अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के निधन के बाद भारी भीड़ उमड़ी थी। अगले दिन जब उनका ताबूत दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था, तब लाखों लोग ताबूत को छूने के लिए टूट पड़े। सुरक्षाबल बेबस हो गए, भीड़ ने ताबूत को नुकसान पहुंचाया और कफन तक फाड़ दिया। मजबूरन शव को हेलीकॉप्टर से वापस जमारान ले जाना पड़ा और अंतिम संस्कार टालना पड़ा। राज्य मीडिया ने जनाजे में 1 करोड़ लोगों के शामिल होने का दावा किया था, जिसमें कई लोग कुचले गए और मारे गए।

सुलेमानी के जनाजे में मौत का तांडव (2020): 3 जनवरी 2020 को अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए कमांडर कासिम सुलेमानी का जनाजा भी खुमैनी के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयोजन था। जब उनका शव उनके गृह नगर करमान पहुंचा, तो भारी भीड़ और बैरिकेड्स टूटने से भीषण भगदड़ मच गई। इसमें कम से कम 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक घायल हुए थे। इसके कारण भी दफनाने की प्रक्रिया टालनी पड़ी थी।

बिना केमिकल 4 महीने से कैसे सुरक्षित है शव? खामेनेई के अंतिम संस्कार में हुई महीनों की देरी ने यह सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर उनके शव को कैसे सुरक्षित रखा गया। आमतौर पर इस्लाम में मौत के तुरंत बाद शव दफनाने की परंपरा है और केमिकल लेप लगाने की सख्त मनाही है।

फॉक्स न्यूज डिजिटल से बात करते हुए काउंटर-टेररिज्म एक्सपर्ट डॉ. मोहम्मद उमर ने बताया कि युद्ध जैसे हालात और सुरक्षा चिंताओं के कारण अंतिम संस्कार में 4 महीने की देरी हुई। डॉ. उमर ने कहा, 'यह लगभग तय है कि शव को केमिकल लेप लगाने के बजाय रेफ्रिजरेटेड कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि इस्लाम में केमिकल के इस्तेमाल की मनाही है।