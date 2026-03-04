अमेरिका से भन्नाए ईरान ने तुर्की पर दाग दी बैलिस्टिक मिसाइल, नाटो से बचाया; एर्दोगन के देश में हड़कंप
तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बैलिस्टिक बम इराकी और सीरियाई एयरस्पेस से होकर गुजरा, इससे पहले कि उसे पूर्वी मेडिटेरेनियन इलाके में तैनात NATO एयर डिफेंस ने मार गिराया।
अमेरिका से जंग के बीच ईरान ने बुधवार को तुर्की पर हमला कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइल से किए गए इस हमले को नाटो ने भले ही रोक दिया हो, लेकिन एर्दोगन के देश में हड़कंप मच गया। यह पहली बार है, जब ईरान और अमेरिका युद्ध में नाटो की एंट्री हुई है। NATO की स्पोक्सपर्सन एलिसन हार्ट ने एक बयान में कहा, “हम ईरान के तुर्की को निशाना बनाने की निंदा करते हैं।” “NATO तुर्की समेत सभी साथियों के साथ मजबूती से खड़ा है, क्योंकि ईरान पूरे इलाके में अपने बिना सोचे-समझे हमले जारी रखे हुए है।”
तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बैलिस्टिक बम इराकी और सीरियाई एयरस्पेस से होकर गुजरा, इससे पहले कि उसे पूर्वी मेडिटेरेनियन इलाके में तैनात NATO एयर डिफेंस ने मार गिराया। प्रेसिडेंसी के कम्युनिकेशन डायरेक्टर ने एक अलग बयान में कहा कि इंटरसेप्टर का मलबा तुर्की के दक्षिणी प्रांत हाटे में गिरा। कोई हताहत नहीं हुआ। यह घटना पहली बार है जब तुर्की इस लड़ाई में फंसा है, जो अब अपने पांचवें दिन में है। NATO सदस्य इस युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहा है और उसने ईरान पर हमलों के लिए अपने एयरस्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी है।
अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स रहे हैं
हालांकि, तुर्की में ईरानी बॉर्डर से लगभग 435 मील (700 किलोमीटर) पश्चिम में कुरेसिक में एक अर्ली-वॉर्निंग रडार सिस्टम है- जो NATO के बैलिस्टिक-मिसाइल डिफेंस का एक जरूरी हिस्सा है। जिस इलाके में इंटरसेप्टर का मलबा गिरा, वह तुर्की के इनसिरलिक एयर बेस से लगभग 60 मील पूर्व में है, जहां पहले अमेरिकी के मिलिट्री एसेट्स रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा, “हम सभी पार्टियों को याद दिलाते हैं कि हम अपने देश के खिलाफ किसी भी दुश्मनी भरी कार्रवाई का जवाब देने का अधिकार रखते हैं। हम सभी पार्टियों को चेतावनी देते हैं कि वे ऐसे कामों से बचें जिनसे इलाके में लड़ाई और बढ़े।”
भड़के तुर्की ने राजदूत को किया समन
तुर्की के NTV टेलीविजन स्टेशन के मुताबिक, विदेश मंत्री हकन फिदान ने घटना के बाद अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची से बात की और ऐसे कामों के खिलाफ चेतावनी दी जिनसे पूरे इलाके में लड़ाई और फैल सकती है। वहीं, एक डिप्लोमैटिक सोर्स ने बताया कि भड़के ईरान से लॉन्च की गई एक बैलिस्टिक मिसाइल के तुर्की के एयरस्पेस की ओर बढ़ने के बाद तुर्की ने बुधवार को ईरानी राजदूत को तलब किया। सूत्र ने कहा, "ईरानी राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया था, और हमने घटना पर अपनी प्रतिक्रिया और चिंताएं बताईं।" तुर्की के अधिकारियों ने कहा कि मिसाइल को नाटो एयर-डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।और पढ़ें
