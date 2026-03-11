Hindustan Hindi News
ईरान का UAE पर बड़ा अटैक, दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले में भारतीय समेत कई घायल

Mar 11, 2026 02:12 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार तड़के कहा है कि देश की वायु रक्षा प्रणालियां ईरान से आने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों का लगातार जवाब दे रही हैं।

Attack on Dubai Airport: अमेरिका इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग के बीच ईरान ने UAE पर बड़ा हमला कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ईरान ने बुधवार को UAE पर ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन बरसाई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने दुबई एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया है, जहां ड्रोन गिरने से एक भारतीय समेत चार लोग घायल हो गए हैं।

दुबई मीडिया ऑफिस ने बताया कि हमले में भारतीय नागरिक को कुछ चोटें आई हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुए हमले में भारतीय नागरिक के अलावा, घाना के दो नागरिक और एक बांग्लादेशी नागरिक भी घायल हुए हैं। दुबई मीडिया ऑफिस ने X पर एक बयान में कहा, "अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कुछ देर पहले दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (DXB) के पास दो ड्रोन गिरे, जिससे घाना के दो नागरिकों और एक बांग्लादेशी नागरिक को मामूली चोटें आईं और एक भारतीय नागरिक को चोटें आईं। एयर ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा है।"

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

