गुजरात पोर्ट आ रहे कार्गो जहाज पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास मिसाइलों से हमला, लगी भीषण आग

Mar 11, 2026 05:09 pm IST
रॉयल थाई नेवी ने कहा कि यूनाइटेड अरब अमीरात से निकलने के कुछ ही समय बाद होर्मुज स्ट्रेट के पास एक थाई झंडे वाला कार्गो जहाज पर हमला हो गया। यह जहाज यूनाइटेड अरब अमीरात के खलीफा पोर्ट से भारत के गुजरात में कांडला पोर्ट के लिए निकला था।

गुजरात पोर्ट आ रहे थाइलैंड के कार्गो जहाज पर बुधवार को दो मिसाइलों से हमला हुआ। इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में 20 क्रू मेंबर्स को बचाया गया है। अमेरिका और इजरायल से जारी युद्ध के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं। वहां से गुजरने वाले यूरोपीय, अमेरिकी और कई अन्य देशों के जहाजों पर वह निशाना बना रहा है।

रॉयल थाई नेवी ने कहा कि बुधवार को यूनाइटेड अरब अमीरात से निकलने के कुछ ही समय बाद होर्मुज स्ट्रेट के पास एक थाई झंडे वाला कार्गो जहाज पर हमला हो गया। मयूरी नारी नाम का यह जहाज, जो प्रेशियस शिपिंग Pcl का 30,000 डेडवेट-टन बल्क कैरियर है, उस पर हमला तब हुआ जब वह इस स्ट्रेटेजिक वॉटरवे से गुजर रहा था। मयूरी नारी यूनाइटेड अरब अमीरात के खलीफा पोर्ट से भारत के गुजरात में कांडला पोर्ट के लिए निकला था, और GMT सुबह करीब 4:10 बजे उस पर हमला हुआ।

थाई नेवी के बयान में कहा गया कि दो प्रोजेक्टाइल जहाज के पानी की लाइन के ऊपर लगे, जिससे जहाज के पिछले हिस्से और इंजन रूम में धमाके हुए और आग लग गई। थाई नेवी द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में जहाज के पिछले हिस्से से घना धुआं निकलता हुआ दिख रहा है। नेवी के प्रवक्ता पराज रतनजयपन ने कहा कि ओमान की नेवी ने 20 क्रू मेंबर्स को बचाया है- जो जहाज छोड़कर एक लाइफबोट में निकल गए थे- और उन्हें खासाब में किनारे पर ले आए, उन्होंने कहा कि बाकी तीन को निकालने की कोशिशें जारी हैं। हमले की जांच अभी भी चल रही है।

वहीं, समुद्री सुरक्षा एजेंसियों और सूत्रों ने बताया कि थाइलैंड का झंडा वाला कैरियर उन तीन जहाजों में से एक था, जिन पर होर्मुज स्ट्रेट में या उसके पास अनजान प्रोजेक्टाइल का हमला हुआ। बताया गया है कि हमले में थाई जहाज को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यूके मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर के मुताबिक, ईरान के उत्तर में होर्मुज स्ट्रेट में एक मालवाहक जहाज के क्रू को तब निकलना पड़ा जब एक अनजान प्रोजेक्टाइल से जहाज में आग लग गई।

थाई नेवी ने कहा कि वह बहरीन में कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज़ हेडक्वार्टर के ज़रिए कोऑर्डिनेट कर रही है, बहरीन, यूएई और ओमान में थाई एम्बेसी के साथ संपर्क में है और मयूरी नारी क्रू के लिए सर्च और रेस्क्यू की कोशिशों में मदद करने के लिए UK मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के साथ काम कर रही है। नेवी ने कहा कि वह विदेश मंत्रालय के कॉन्सुलर अफेयर्स डिपार्टमेंट, मरीन डिपार्टमेंट और थाई मैरीटाइम एनफोर्समेंट कमांड सेंटर के साथ भी काम कर रही है ताकि सभी 23 क्रू की मदद की जा सके और उन्हें थाइलैंड सुरक्षित वापस लाने का इंतजाम किया जा सके।

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।


यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।

