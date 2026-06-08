Iran Attack Israel: युद्ध हो गया शुरू, ईरान का इजरायल पर बड़ा अटैक; बदला लेने दागीं मिसाइलें

Iran Attack Israel: ईरान ने चेतावनी दी थी कि बेरूत पर हमला पश्चिम एशिया में पूर्ण पैमाने पर युद्ध को फिर से हवा देगा। ईरान चाहता है कि अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध समाप्त करने से जुड़े समझौते में लेबनान में संघर्ष की समाप्ति की शर्त भी शामिल हो।

Iran Attack Israel: दुनिया में एक बार फिर दो बड़ी ताकतों के बीच युद्ध छिड़ने के आसार हैं। इजरायल ने कहा है कि ईरान ने उस पर मिसाइलें दागी हैं जो अप्रैल की शुरुआत में नाजुक युद्धविराम लागू होने के बाद ईरान की ओर से किया गया इस तरह का पहला हमला है। इस हमले के बाद युद्ध समाप्त करने के मकसद से समझौते के लिए मध्यस्थता के प्रयास और जटिल हो गए हैं।

तेहरान ने रविवार को इजरायल की तरफ से बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमला किए जाने के बाद जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इजरायल ने कहा कि यह हमला ईरान समर्थित हिजबुल्ला द्वारा दिन में उत्तरी इजरायल पर गोलीबारी किए जाने के जवाब में किया गया।

बेरूत पर इजरायल का हमला लेबनान और इजरायल की सरकारों के बीच अमेरिका की मेजबानी में हुई बातचीत में संघर्षविराम पर सहमति बनने के कुछ दिन बाद हुआ। हालांकि, हिजबुल्ला ने इस समझौते को खारिज कर दिया था। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उसकी एक आवासीय इमारत पर किए गए हमले में दो लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए।

बेरूत पर इजरायल का अटैक मेरिका की मध्यस्थता में हुए संघर्ष-विराम समझौते के लागू होने के कुछ दिनों बाद रविवार को इजरायल ने दक्षिणी बेरूत के उपनगरों पर हमला किया था, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए थे। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी की खबर में यह जानकारी दी गई है। नेतन्याहू ने कहा था कि इजरायल ने दक्षिणी बेरूत के उपनगरों में हिजबुल्ला के "कमांड सेंटर" को निशाना बनाया।

नेतन्याहू ने अपने मंत्रिमंडल से कहा, 'हम उन पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हिजबुल्ला भाग रहा है।' हालांकि, हिजबुल्ला ने इन हमलों की तत्काल जिम्मेदारी नहीं ली है।

ईरान ने कही थी बदले की बात ईरान ने चेतावनी दी थी कि बेरूत पर हमला पश्चिम एशिया में पूर्ण पैमाने पर युद्ध को फिर से हवा देगा। ईरान चाहता है कि अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध समाप्त करने से जुड़े समझौते में लेबनान में संघर्ष की समाप्ति की शर्त भी शामिल हो। खबर है कि अमेरिका ने इजरायल से जवाब नहीं देने के लिए कहा है।