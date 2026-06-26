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ईरान ने होर्मुज से गुजर रहे जहाजों पर दाग दिए चार ड्रोन, ट्रंप भड़के; फिर बढ़ा तनाव

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
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ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे जहाजों पर हमला किया है। उसने इन जहाजों पर चार ड्रोन दागे हैं। इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे हैं। ट्रंप ने इन ड्रोन हमलों को हालिया शांति समझौते का मूर्खतापूर्ण उल्लंघन बताया है।

ईरान ने होर्मुज से गुजर रहे जहाजों पर दाग दिए चार ड्रोन, ट्रंप भड़के; फिर बढ़ा तनाव

ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे जहाजों पर हमला किया है। उसने इन जहाजों पर चार ड्रोन दागे हैं। इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे हैं। ट्रंप ने इन ड्रोन हमलों को हालिया शांति समझौते का मूर्खतापूर्ण उल्लंघन बताया है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहाकि ईरान ने जो ड्रोन दागे हैं, उनमें से एक ने कार्गो शिप के ऊपरी डेक को नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि नुकसान हो चुका था। लेकिन जहाज अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। उन्होंने कहाकि हमने तीन ड्रोन्स को मार गिराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा कि यह सीजफायर एग्रीमेंट का बेवकूफाना ढंग से किया गया उल्लंघन है।

चेतावनी भी जारी
इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अधिकारियों ने शुक्रवार को दुबई के लिए मिसाइल हमले का अलर्ट जारी किया। लेकिन इसके तुरंत बाद ही उन्होंने जनता से पूर्व में जारी चेतावनी को नजरअंदाज करने के लिए कहा। यह इस बात का संकेत है कि यह चेतावनी गलती से जारी कर दी गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यूएई के गृह मंत्रालय का छोटा सा लिखित संदेश जनता को गलती से भेजा गया था। स्थानीय समयानुसार शाम 5:15 बजे के तुरंत बाद जारी की गई इस चेतावनी का कारण तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका।

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चौंक गए लोग
अधिकारियों ने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। दुबई में मोबाइल फोन पर आए अलर्ट ने कई लोगों को चौंका दिया, क्षेत्र में संघर्ष-विराम के बाद यह पहला वाकया है। कुछ मिनट बाद ही अधिकारियों ने बिना कोई विस्तृत जानकारी दिए ‘ऑल क्लियर' (खतरा टल जाना) का संकेत दे दिया। अलर्ट जारी होने के कुछ समय बाद अधिकारियों ने बताया कि विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बीच फोन पर बातचीत हुई।

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होर्मुज खुलने में आएगी बाधा
यह घटना इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को स्थिर करने और खाड़ी में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हाल ही में हस्ताक्षरित अमेरिका-ईरान समझौते के लिये परीक्षा की घड़ी है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, पोत पर एक ‘वन-वे अटैक ड्रोन’ से हमला किया गया था, जो जहाज के पश्चिमी हिस्से की तरफ लगा और उसकी दायीं तरफ का नियंत्रण कक्ष क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, लेकिन समुद्री निगरानी एजेंसियों ने पुष्टि की है कि इस हमले ने रणनीतिक रूप से दुनिया के सबसे संवेदनशील जलमार्गों में से एक में परिचालन बाधित कर दिया है।

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ईरान ने दी थी चेतावनी
यह घटना ईरान की चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद हुई है। ईरान ने इस चेतावनी में कहा था कि जहाजों को सुरक्षित रास्ता तभी दिया जाएगा, जब वे ईरान की ओर से स्वीकृत खास रास्तों का पालन करेंगे। ईरान का यह रुख अमेरिका के उस दावे को सीधे चुनौती देता है, जिसमें कहा गया था कि हालिया युद्धविराम ढांचे के तहत इस होर्मुज को फिर से खोल दिया गया है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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