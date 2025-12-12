Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Iran arrests 2023 Nobel Peace Prize winner Narges Mohammadi
मुस्लिम देश ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को किया गिरफ्तार, कार्यक्रम से जबरन उठा ले गई पुलिस

नर्गेस मोहम्मदी को आखिरी बार नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने पिछले एक दशक में अधिकांश समय जेल में ही बिताया है। 2023 में ओस्लो में आयोजित नोबेल पुरस्कार समारोह में उनके जुड़वां बच्चों ने उनकी ओर से नोबेल पुरस्कार ग्रहण किया था।

Dec 12, 2025 10:42 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने शुक्रवार को 2023 की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नर्गेस मोहम्मदी को हिरासत में ले लिया है। यह जानकारी शुक्रवार को मोहम्मदी के फाउंडेशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मदी को एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान गिरफ्तार किया गया है। फाउंडेशन ने बताया कि उन्हें आज सुबह सुरक्षा और पुलिस बलों ने जबरन हिरासत में ले लिया। हालांकि ईरान की तरफ से इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक नर्गेस मोहम्मदी ईरान के वकील खोसरो अलीकोर्दी की याद में आयोजित समारोह में शामिल हुई थीं, जिनकी इस महीने की शुरुआत में मौत हो गई थी। तभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बता दें कि 45 वर्षीय अलीकोर्दी उन वकीलों में से एक थे जो संवेदनशील मामलों को संभालते थे, जिनमें 2022 में हुए देशव्यापी प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार लोगों की पैरवी भी शामिल थी। बीते 5 दिसंबर को उनके दफ्तर से उनका शव बरामद हुआ था। कई मानवाधिकार संगठनों ने उनकी मौत की जांच की मांग की है।

इससे पहले मोहम्मदी को दिसंबर 2024 में जेल से अस्थायी रिहाई मिली थी। 53 वर्षीय नर्गेस मोहम्मदी को आखिरी बार नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने पिछले एक दशक का अधिकांश समय जेल में बिताया है। 2023 में ओस्लो में आयोजित समारोह में उनके जुड़वां बच्चों ने उनकी ओर से नोबेल पुरस्कार ग्रहण किया था।

जानकारी के मुताबिक वह अपने बच्चों से 11 साल से नहीं मिल पाई हैं और पिछले महीने उन्होंने बताया था कि उन पर ईरान छोड़ने पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बावजूद मोहम्मदी जेल से बाहर रहते हुए लगातार सक्रिय रही हैं।

