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ईरान ने बता दिया कब सामने आ रहे हैं मोजतबा खामेनेई, निभाएंगे पिता के लिए अंतिम फर्ज

By Shubham Sharma
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यह घोषणा इसलिए दुनिया भर की मीडिया का ध्यान खींच रही है क्योंकि जब से मोजतबा खामेनेई ने अपने पिता की मौत के बाद ईरान के सर्वोच्च पद की कमान संभाली है, तब से वे सार्वजनिक रूप से एक बार भी नजर नहीं आए हैं।

ईरान ने बता दिया कब सामने आ रहे हैं मोजतबा खामेनेई, निभाएंगे पिता के लिए अंतिम फर्ज

ईरान में पिछले कुछ महीनों से जारी भीषण राजनीतिक और सैन्य उथल-पुथल के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि देश के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई अगले हफ्ते सार्वजनिक तौर पर सबके सामने आएंगे। वह तेहरान में अपने दिवंगत पिता अयातुल्ला अली खामेनेई के लिए एक भव्य स्मारक सह शोक सभा का आयोजन करने जा रहे हैं। हालांकि, इस घोषणा के बाद भी यह पूरी तरह साफ नहीं है कि मोजतबा खामेनेई खुद व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं।

इस आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, दिवंगत ईरानी नेता के लिए यह शोक सभा 23 जुलाई को शाम 5 बजे से 7 बजे तक आयोजित की जाएगी। निमंत्रण पत्र में दिवंगत नेता को "शहीद मुजाहिद इमाम" कहकर संबोधित किया गया है।

यह घोषणा इसलिए दुनिया भर की मीडिया का ध्यान खींच रही है क्योंकि जब से मोजतबा खामेनेई ने अपने पिता की मौत के बाद ईरान के सर्वोच्च पद की कमान संभाली है, तब से वे सार्वजनिक रूप से एक बार भी नजर नहीं आए हैं।

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पिता के अंतिम संस्कार से भी रहे थे नदारद

हैरानी की बात यह है कि पिछले हफ्ते जब तेहरान के विशाल 'इमाम खुमैनी ग्रैंड मोसल्ला' में देश के इतिहास की सबसे बड़ी शोक सभाओं में से एक का आयोजन हुआ था, तब भी मोजतबा खामेनेई वहां मौजूद नहीं थे।

सरकारी टेलीविजन पर दिखाया गया था कि अली खामेनेई के तीन बेटों- मुस्तफा, मीसम और मसूद खामेनेई ने जनाजे की नमाज का नेतृत्व किया और ताबूतों के पास खड़े रहे।

उस दिन अयातुल्ला अली खामेनेई के साथ-साथ उनकी बेटी, दामाद, बहू और उनकी मात्र 14 महीने की पोती के ताबूत भी एक साथ नमाज के लिए रखे गए थे। नए सुप्रीम लीडर की अनुपस्थिति ने उस वक्त कई तरह के सवालों और कयासों को जन्म दे दिया था।

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'मौत की परवाह नहीं, बदला तो मिलकर रहेगा'

भले ही मोजतबा कैमरे के सामने न आए हों, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने लिखित रूप में अपना पहला सार्वजनिक बयान जारी किया था। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी के ठीक कुछ घंटों बाद सीधे तौर पर अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी। बता दें कि अयातुल्ला अली खामेनेई इस साल फरवरी के अंत में अमेरिका और इजरायल के विनाशकारी हवाई हमलों में मारे गए थे।

न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक, मोजतबा खामेनेई ने अपने कड़े संदेश में कहा थ, “बदला हमारे पूरे देश की इच्छा है और इसे निश्चित रूप से अंजाम दिया जाएगा। यह मामला न तो मेरे व्यक्तिगत अस्तित्व पर निर्भर करता है और न ही किसी दूसरे अधिकारी पर। हम दुनिया में मौजूद रहें या न रहें, यह बदला होकर रहेगा।”

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अमेरिका-ईरान तनाव फिर चरम पर

फरवरी में युद्ध की शुरुआत होने के बाद से ही मोजतबा खामेनेई को किसी भी सार्वजनिक मंच पर नहीं देखा गया है। अपने ताजा बयान में उन्होंने यह भी दावा किया कि इस्लामिक रिपब्लिक ने उन वैश्विक नेताओं और अधिकारियों की एक 'हिट लिस्ट' तैयार कर ली है, जिन्हें निशाना बनाया जाना है।

यह जुबानी जंग ऐसे समय में तेज हुई है जब 17 जून को हुआ युद्धविराम समझौता पूरी तरह से टूट चुका है और वाशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों ने एक-दूसरे पर सीधे हमले किए हैं और बयानबाजी तेज कर दी है, जिससे मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा है।

अब पूरी दुनिया की नजरें 23 जुलाई पर टिकी हैं कि क्या मोजतबा खामेनेई पहली बार ईरान की जनता और वैश्विक मीडिया के सामने आकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, या फिर सुरक्षा कारणों से पर्दे के पीछे से ही सरकार चलाते रहेंगे।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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