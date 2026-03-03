Iran US War LIVE: एयर स्ट्राइक बाद अब पैदल सेना ईरान भेजने के मूड में अमेरिका, ईरान की कई देशों में कार्रवाई

Birds fly as smoke rises following an explosion, after Israel and the U.S. launched strikes on Iran, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Tehran, Iran, March 2, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

Iran US War LIVE: ईरान और अमेरिका युद्ध के कमजोर होने के आसार नहीं हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 4 से 5 हफ्ते तक संघर्ष चलने की बात कह रहे हैं। साथ ही अमेरिका का कहना है कि अब तक सबसे बड़ा हमला नहीं किया गया है। इधर, ईरान भी झुकने के मूड में नहीं है। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका से किसी तरह की बातचीत नहीं की जाएगी। ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में आयोजित एक समारोह में ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियान 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों को नष्ट करने के लिए यह अब तक का सबसे अच्छा और निर्णायक अवसर है और कहा कि जरूरत पड़ी तो वह खाड़ी में थल सेना भी भेजेंगे। ईरान पर अमेरिका और इजराइल द्वारा निरंतर की जा रही बमबारी के कारण वैश्विक स्तर पर उड़ान संचालन में अव्यवस्था सोमवार को बढ़ गई। ईरान ने भी पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए, जिसके चलते हवाई अड्डे बंद कर दिए गए और कई जगहों पर यात्री फंस गए।

3 Mar 2026, 06:44:59 AM IST Iran US War LIVE: खाड़ी क्षेत्र में हवाई यातायात बंद, अव्यवस्था बढ़ी Iran US War LIVE: विभिन्न देश शनिवार को संघर्ष के शुरू होने के बाद अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पर्यटक, व्यापारिक यात्री और धार्मिक तीर्थयात्री होटल, हवाई अड्डों और क्रूज जहाजों पर फंसे हुए हैं। अभी यह पता नहीं है कि हवाई अड्डे कब खुलेंगे या पश्चिम एशिया से उड़ानें कब शुरू होंगी। दुबई, अबू धाबी और दोहा के हवाई अड्डे ईरानी हमलों के कारण बंद हैं। दुबई में एमिरेट्स एयरलाइन ने कहा कि वह सोमवार शाम को "सीमित संख्या में उड़ानें" फिर से शुरू करेगी। इससे पहले उसने कहा था कि मंगलवार को स्थानीय समयानुसार अपराह्न तीन बजे तक उड़ानें निलंबित रहेंगी।