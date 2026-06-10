ईरान ने ले लिया अमेरिका से बदला, नौसेना पर बड़ा अटैक; एक झटके में MQ 9 भी तबाह
ईरानी सेना ने कहा है कि उन्होंने जॉर्डन में मौजूद अमेरिका के अल अजराक एयर बेस पर चार मुख्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इनमें F-35 लड़ाकू विमानों के शेल्टर और उनका एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल हैं।
मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध शुरू हो गया है। अब ईरान ने भी अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर नौसेना की अहम टुकड़ी को निशाना बनाया है। इससे पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हेलीकॉप्टर पर हमला करने को लेकर अमेरिका ने भी अटैक किया था। इसके साथ ही लंबे समय से संघर्ष विराम पर जारी चर्चा का दौर खत्म होता नजर आ रहा है। इधर, मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, IRGC यानी ईरान रिवॉल्युशनरी गार्ड्र कोर ने कहा है कि अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर हमला किया गया है। उन्होंने बताया है कि इस कार्रवाई में बहरीन स्थित मुख्यालय को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। IRGC के मुताबिक, अमेरिका की तरफ से की जा रही गतिविधियों के जवाब में ये हमले किए जा रहे हैं।
इधर, जंग के मैदान में ताजा गतिविधियों के बाद बहरीन ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। सरकार ने जनता से शांत रहने पास की किसी भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए कहा है। हालांकि, सरकार ने यह साफ नहीं किया है कि अलर्ट क्यों जारी किया जा रहा है, लेकिन इसके तार ताजा तनाव से जोड़कर देखे जा रहे हैं।
चेतावनी भी दे दी
IRGC की तरफ से बयान जारी किया गया, 'दुश्मन की इस घटिया हरकत के जवाब में, IRGC नौसेना के जवानों ने रात के 2:30 बजे बहरीन में मौजूद अमेरिकी पांचवें बेड़े पर ड्रोन से हमला किया।' साथ ही कहा, 'लड़ाई अभी जारी है और ईरानी राष्ट्र के बहादुर रक्षक दुश्मन के इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अगर अमेरिका की ये दुश्मनी भरी हरकतें बंद नहीं हुईं, तो आगे इससे भी ज्यादा भयानक हमला किया जाएगा।'
अमेरिका का बड़ा नुकसान
IRGC ने यह भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास हमलों में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन तबाह कर दिया है। ईरानी बल का कहना है कि जिस समय ड्रोन को निशाना बनाया गया, तब वह उत्तर खाड़ी से जंग के मैदान की तरफ आ रहा था।
ईरानी सेना ने कहा है कि उन्होंने जॉर्डन में मौजूद अमेरिका के अल अजराक एयर बेस पर चार मुख्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इनमें F-35 लड़ाकू विमानों के शेल्टर और उनका एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल हैं।
अमेरिका ने भी किए हमले
इससे पहले अमेरिका केंद्रीय कमान या CENTCOM की तरफ से कहा गया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के सैन्य हेलीकॉप्टर अपाचे को गिराने के जवाब में ये हमले किए गए थे।
सेंटकॉम का कहना है कि अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के लड़ाकू विमानों ने हॉर्मुज के पास ईरानी ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। अमेरिकी विमानों ने सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों का इस्तेमाल करके ईरान के हवाई रक्षा सिस्टम, ग्राउंड-कंट्रोल स्टेशनों और जासूसी रडार साइटों को तबाह कर दिया है।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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