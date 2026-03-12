Iran War Updates: ईरान युद्ध के बीच ट्रंप के लिए आई बुरी खबर, जंग के विरोध में अधिकतर अमेरिकी
ये सर्वे लोगों से बातचीत के आधार पर हैं। सर्वे में 75 फीसदी ईरान में अमेरिकी जमीनी सैनिक भेजने का विरोध कर रहे है। हालांकि इसके पक्ष में सिर्फ करीब 20 फीसदी हैं।
Iran War Updates: ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर अमेरिका में लोगों की राय बंटी हुई है। अधिकतर सर्वे बताते हैं कि इस कार्रवाई का समर्थन करने वालों की तुलना में विरोध करने वालों की संख्या ज्यादा है। क्विनिपियाक यूनिवर्सिटी के सर्वे के अनुसार, लगभग 53 फीसदी लोग ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का विरोध में हैं। करीब 40 फीसदी इसका समर्थन कर रहे जबकि 10 फीसदी लोग अनिश्चित हैं। बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल और गैस की कीमत बढ़ने को लेकर चिंतित भी हैं।
बढ़ सकता है खतरा
सर्वे से यह भी संकेत मिला कि कई अमेरिकी चिंतित हैं कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध या सैन्य हमले करता है, तो इससे अमेरिका की सुरक्षा बढ़ने के बजाय खतरा बढ़ सकता है। हालांकि वे ईरान को अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा भी मानते हैं। यह स्थिति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी चुनौती बन सकती है। अगर युद्ध लंबा चला तो इससे आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है।
सर्वे में बड़ी संख्या में अमेरिकियों ने कहा कि उन्हें तेल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की चिंता है। अधिकांश लोगों का मानना है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई कम से कम कई महीनों तक चल सकती है। रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक आम तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ खड़े हैं, लेकिन वे भी ईरान में अमेरिकी जमीनी सैनिक भेजने के पक्ष में नहीं हैं।
अमेरिका में गैस की कीमतें और हो सकती हैं खराब
सर्वे में दो-तिहाई अमेरिकियों का कहना है कि इस युद्ध से अगले साल अमेरिका में गैस की कीमतें और खराब हो सकती हैं। 90% इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इस सैन्य कार्रवाई से अमेरिकी सैनिकों की जान को खतरा हो सकता है। इसमें 86 फीसदी रिपब्लिकन और 93 फीसदी डेमोक्रेट शामिल हैं।
अलग-अलग राय
हालांकि फोक्स न्यूज के सर्वे में राय लगभग बराबर बंटी दिखी। आधे मतदाताओं ने कार्रवाई का समर्थन किया, जबकि आधे ने विरोध किया। लगभग 60 फीसदी ने कहा कि ईरान अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वास्तविक खतरा है। वहीं नोरक के एक सर्वे में लगभग आधे अमेरिकियों ने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका के लिए सीधा खतरा हो सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें
