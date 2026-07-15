अगला हफ्ता बहुत बुरा होने वाला है... ट्रंप की चेतावनी से हड़कंप, क्या करने जा रहा अमेरिका?
Iran US Tension: अमेरिका ने ईरान को साफ चेतावनी दी है कि अगले हफ्ते हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की मेज पर नहीं लौटता तो ईरान के लिए बहुत बुरा समय आने वाला है।
अगले हफ्ते ईरान के लिए बहुत बुरा समय आने वाला है, उक्त बातें अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। उन्होंने ईरान को साफ-साफ चेतावनी दी है कि अगर तेहरान अपने विवादित परमाणु कार्यक्रम पर गंभीर बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अगले सप्ताह ईरान के लिए स्थिति बेहद खराब हो जाएगी। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान के दूसरे और अधिक आक्रामक चरण की तैयारी कर रहा है।
एक्सियोस ने ट्रंप प्रशासन के उच्चाधिकारियों के हवाले से बताया कि वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बुधवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक में ईरानी शासन पर दबाव बढ़ाने और उसके इरादों को तोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की गई। सूत्रों का कहना है कि अमेरिका अब होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने, ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर अपनी मांगें मनवाने और तेहरान की क्षेत्रीय गतिविधियों को कुचलने के लिए निर्णायक कदम उठाने जा रहा है।
ट्रंप का सख्त रुख
इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को सार्वजनिक रूप से ईरान के पिकैक्स माउंटेन अंडरग्राउंड परमाणु साइट पर हमले का सीधा संकेत देते हुए कहा था कि अगर वे अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद नहीं करते हैं तो उन्हें एक अच्छा, बड़ा और भारी झटका मिलेगा। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिकी वार्ताकारों ने तेहरान को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि डील करो, वरना तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि बातचीत की मेज पर लौटने से इनकार करने पर अगले हफ्ते ईरान के लिए 'हालात बहुत बुरे' हो जाएंगे।
यहां आपको बता दें कि अमेरिका पिछले चार दिनों से लगातार ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। इन हमलों में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम, रडार इंस्टॉलेशन, एंटी-शिप मिसाइल साइट्स और ड्रोन उत्पादन सुविधाओं को मुख्य निशाना बनाया गया है। साथ ही ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसेना द्वारा प्रभावी नाकाबंदी लगा दी गई है। अब प्रस्तावित नए फेज में हमलों का दायरा और बढ़ सकता है। सूत्र बताते हैं कि अगर ईरान बातचीत से मुकरता रहा तो पावर प्लांट, पुल, सड़कें और अन्य महत्वपूर्ण रणनीतिक बुनियादी ढांचे भी अमेरिकी हमलों के दायरे में आ सकते हैं।
दिन के उजाले में भी हमले
यूएस सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने बुधवार को आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की कि ईरान के खिलाफ एयरस्ट्राइक्स का नया दौर शुरू कर दिया गया है। खास बात यह है कि ये हमले अब दिन के उजाले में भी किए जा रहे हैं, जबकि पहले इन्हें केवल रात के अंधेरे में अंजाम दिया जाता था। CENTCOM ने कहा कि ये हमले ईरानी सेना की उन मिलिट्री क्षमताओं को और कमजोर करने के लिए किए गए हैं जिनका इस्तेमाल उन्होंने होर्मुज में अंतरराष्ट्रीय कमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाने के लिए किया था।
90 दिनों का सीजफायर टूटा
अप्रैल महीने से शुरू हुआ अंतरिम युद्धविराम लगभग 90 दिनों तक चला। इस दौरान कभी-कभी संघर्ष रुका और कभी बढ़ा, लेकिन अब यह समझौता पूरी तरह टूट चुका है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान का दूसरा चरण औपचारिक रूप से शुरू कर दिया है। हालांकि सैन्य रणनीति में बदलाव आया है, लेकिन वॉशिंगटन का मूल लक्ष्य एक ही है, ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों पर लगाम लगाना।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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