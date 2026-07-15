अगला हफ्ता बहुत बुरा होने वाला है... ट्रंप की चेतावनी से हड़कंप, क्या करने जा रहा अमेरिका?

Iran US Tension: अमेरिका ने ईरान को साफ चेतावनी दी है कि अगले हफ्ते हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की मेज पर नहीं लौटता तो ईरान के लिए बहुत बुरा समय आने वाला है।

अगले हफ्ते ईरान के लिए बहुत बुरा समय आने वाला है, उक्त बातें अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। उन्होंने ईरान को साफ-साफ चेतावनी दी है कि अगर तेहरान अपने विवादित परमाणु कार्यक्रम पर गंभीर बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अगले सप्ताह ईरान के लिए स्थिति बेहद खराब हो जाएगी। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान के दूसरे और अधिक आक्रामक चरण की तैयारी कर रहा है।

एक्सियोस ने ट्रंप प्रशासन के उच्चाधिकारियों के हवाले से बताया कि वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बुधवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक में ईरानी शासन पर दबाव बढ़ाने और उसके इरादों को तोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की गई। सूत्रों का कहना है कि अमेरिका अब होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने, ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर अपनी मांगें मनवाने और तेहरान की क्षेत्रीय गतिविधियों को कुचलने के लिए निर्णायक कदम उठाने जा रहा है।

ट्रंप का सख्त रुख इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को सार्वजनिक रूप से ईरान के पिकैक्स माउंटेन अंडरग्राउंड परमाणु साइट पर हमले का सीधा संकेत देते हुए कहा था कि अगर वे अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद नहीं करते हैं तो उन्हें एक अच्छा, बड़ा और भारी झटका मिलेगा। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिकी वार्ताकारों ने तेहरान को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि डील करो, वरना तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि बातचीत की मेज पर लौटने से इनकार करने पर अगले हफ्ते ईरान के लिए 'हालात बहुत बुरे' हो जाएंगे।

यहां आपको बता दें कि अमेरिका पिछले चार दिनों से लगातार ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। इन हमलों में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम, रडार इंस्टॉलेशन, एंटी-शिप मिसाइल साइट्स और ड्रोन उत्पादन सुविधाओं को मुख्य निशाना बनाया गया है। साथ ही ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसेना द्वारा प्रभावी नाकाबंदी लगा दी गई है। अब प्रस्तावित नए फेज में हमलों का दायरा और बढ़ सकता है। सूत्र बताते हैं कि अगर ईरान बातचीत से मुकरता रहा तो पावर प्लांट, पुल, सड़कें और अन्य महत्वपूर्ण रणनीतिक बुनियादी ढांचे भी अमेरिकी हमलों के दायरे में आ सकते हैं।

दिन के उजाले में भी हमले यूएस सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने बुधवार को आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की कि ईरान के खिलाफ एयरस्ट्राइक्स का नया दौर शुरू कर दिया गया है। खास बात यह है कि ये हमले अब दिन के उजाले में भी किए जा रहे हैं, जबकि पहले इन्हें केवल रात के अंधेरे में अंजाम दिया जाता था। CENTCOM ने कहा कि ये हमले ईरानी सेना की उन मिलिट्री क्षमताओं को और कमजोर करने के लिए किए गए हैं जिनका इस्तेमाल उन्होंने होर्मुज में अंतरराष्ट्रीय कमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाने के लिए किया था।