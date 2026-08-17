ईरान से अलग बातचीत की तो 'गिरा देंगे बम'; ट्रंप की ओमान को खुली धमकी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ओमान को खुली धमकी देते हुए कहा है कि अगर मस्कट होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के साथ चल रही बातचीत में किसी भी तरह की रुकावट डालता है तो अमेरिका उन पर बम बरसा देगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ओमान को होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के साथ चल रही बातचीत में किसी भी तरह की रुकावट डालने के खिलाफ खुली चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर मस्कट ने दखलअंदाजी की तो अमेरिका ओमान पर बम बरसाएगा। फॉक्स न्यूज के पत्रकार ट्रे यिंगस्ट से खास बातचीत में ट्रंप ने यह धमकी दी। यिंगस्ट ने ट्रंप से होर्मुज पर नियंत्रण को लेकर ईरान और ओमान के बीच चल रही पैरेलल बातचीत के बारे में पूछा था। ट्रंप ने जवाब में सीधा कहा कि अगर ओमान रास्ते में आता है, तो हम उन पर बम गिरा देंगे। इस दौरान उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका इस मामले में किसी समझौते पर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं दिखा रहा है।
ट्रंप ने कन्फर्म किया बैकचैनल बातचीत
बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुष्टि की कि अमेरिका और ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के अधिकारियों के बीच एक बैकचैनल बातचीत चल रही है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस चल रही कूटनीतिक प्रक्रिया को लेकर कोई जल्दी नहीं है। इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पर जारी गतिरोध के बीच बातचीत जारी है और अमेरिका इस मामले में धैर्य से काम ले रहा है। ट्रंप के मुताबिक, ओमान को किसी भी तरह से अमेरिकी हितों या ईरान से जुड़ी बातचीत में बाधा नहीं बननी चाहिए।
ईरान-ओमान समझौते का दावा
दरअसल, ईरान ने सोमवार को दावा किया कि उसने ओमान के साथ होर्मुज से जहाजों के गुजरने के प्लान पर एक समझौता कर लिया है। दोनों देशों के बीच से गुजरने वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग को लेकर दोनों पक्ष अब एक संयुक्त बयान के लिए डिटेल्स को फाइनल करने पर काम कर रहे हैं। ईरान के विदेश मामलों के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने तेहरान में पत्रकारों को बताया कि ट्रांजिट रूट के मैप को लेकर सहमति बन गई है।
हालांकि उन्होंने इस समझौते की ज्यादा डिटेल नहीं दी, लेकिन पहले सामने आई जानकारी के मुताबिक इस डील से स्ट्रेट फिर से खुल जाएगा। योजना यह है कि जहाज ईरान के पास वाले रास्ते से अंदर आएंगे और ओमान के पास वाले रास्ते से बाहर निकलेंगे। इस दौरान जहाजों से कोई फीस या टोल नहीं लिया जाएगा।
होर्मुज क्यों है खास?
होर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और दुनिया भर में तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है। पिछले कुछ समय से इस जलमार्ग पर नियंत्रण और जहाजों के आवागमन को लेकर तनाव बना हुआ है। ईरान और ओमान की संभावित साझेदारी को लेकर ट्रंप का यह रुख क्षेत्रीय कूटनीति में नई उलझन पैदा कर सकता है।
यही कारण है कि ट्रंप ने साफ-साफ संदेश दिया है कि अगर ओमान ईरान के साथ किसी ऐसे समझौते में शामिल होता है जो अमेरिकी हितों के खिलाफ हो, तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई से भी नहीं हिचकेगा। वहीं, ईरान की ओर से दिए गए बयान और ट्रंप की धमकी के बीच मध्य पूर्व में तनाव के नए अध्याय खुलने की आशंका बढ़ गई है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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