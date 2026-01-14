Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Iran America War Tehran Warns US troops being withdrawn from Middle East bases
ईरान की धमकी से डर गए ट्रंप? मिडिल ईस्ट बेस से वापस बुलाई जा रही अमेरिकी सेना

ईरान की धमकी से डर गए ट्रंप? मिडिल ईस्ट बेस से वापस बुलाई जा रही अमेरिकी सेना

संक्षेप:

US Iran Tension: एक तरफ ट्रंप प्रशासन ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के दमन पर कड़ी कार्रवाई की धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ तेहरान ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका हमला करता है, तो सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और कतर जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकाने तबाह कर दिए जाएंगे…

Jan 14, 2026 07:32 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मिडिल ईस्ट में युद्ध की आहट तेज हो गई है। ईरान की कड़ी धमकियों और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की चेतावनी के बीच अमेरिका अपने प्रमुख बेस से सैनिकों और कर्मियों को वापस बुला रहा है। रॉयटर्स के अनुसार, बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका मध्य पूर्व के प्रमुख सैन्य ठिकानों से अपने कर्मियों को वापस बुला रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि तेहरान ने अमेरिकी सैनिकों की मेजबानी करने वाले पड़ोसी देशों को चेतावनी दी है कि अगर वाशिंगटन हमला करता है, तो ईरान अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दरअसल, इस वक्त ईरान कई मोर्चों पर खतरे का सामना कर रहा है। एक ओर दो हफ्तों से देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका से लगातार सैन्य कार्रवाई की धमकियां मिल रही हैं। अमेरिकी हमले की बढ़ती आशंका के बीच ईरान ने सऊदी अरब, यूएई और तुर्की समेत कई क्षेत्रीय देशों को चेतावनी दी है। ईरान ने स्पष्ट कहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है, तो वह इन देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा।

वहीं, अमेरिकी धमकियों और ईरान में जारी व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच ईरानी न्यायपालिका ने गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तेज सुनवाई और फांसी के संकेत दिए हैं। ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख गुलामहुसैन मोहसेनी-एजेई ने एक वीडियो में यह टिप्पणी की, जिसे ईरानी सरकारी टेलीविजन ने ऑनलाइन साझा किया। मोहसेनी-एजेई ने कहा कि अगर हमें कोई काम करना है, तो हमें उसे अभी करना चाहिए। अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमें उसे जल्दी करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर इसमें दो महीने या तीन महीने की देरी होती है, तो इसका उतना असर नहीं पड़ेगा। अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमें उसे तुरंत करना होगा।

उनकी ये टिप्पणियां ट्रंप के लिए सीधी चुनौती के रूप में देखी जा रही हैं, जिन्होंने मंगलवार को एक साक्षात्कार में ईरान को फांसी की सजा के बारे में चेतावनी दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर वे ऐसा कुछ करते हैं, तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।