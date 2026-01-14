ईरान की धमकी से डर गए ट्रंप? मिडिल ईस्ट बेस से वापस बुलाई जा रही अमेरिकी सेना

संक्षेप: US Iran Tension: एक तरफ ट्रंप प्रशासन ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के दमन पर कड़ी कार्रवाई की धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ तेहरान ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका हमला करता है, तो सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और कतर जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकाने तबाह कर दिए जाएंगे…

मिडिल ईस्ट में युद्ध की आहट तेज हो गई है। ईरान की कड़ी धमकियों और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की चेतावनी के बीच अमेरिका अपने प्रमुख बेस से सैनिकों और कर्मियों को वापस बुला रहा है। रॉयटर्स के अनुसार, बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका मध्य पूर्व के प्रमुख सैन्य ठिकानों से अपने कर्मियों को वापस बुला रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि तेहरान ने अमेरिकी सैनिकों की मेजबानी करने वाले पड़ोसी देशों को चेतावनी दी है कि अगर वाशिंगटन हमला करता है, तो ईरान अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा।

दरअसल, इस वक्त ईरान कई मोर्चों पर खतरे का सामना कर रहा है। एक ओर दो हफ्तों से देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका से लगातार सैन्य कार्रवाई की धमकियां मिल रही हैं। अमेरिकी हमले की बढ़ती आशंका के बीच ईरान ने सऊदी अरब, यूएई और तुर्की समेत कई क्षेत्रीय देशों को चेतावनी दी है। ईरान ने स्पष्ट कहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है, तो वह इन देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा।

वहीं, अमेरिकी धमकियों और ईरान में जारी व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच ईरानी न्यायपालिका ने गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तेज सुनवाई और फांसी के संकेत दिए हैं। ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख गुलामहुसैन मोहसेनी-एजेई ने एक वीडियो में यह टिप्पणी की, जिसे ईरानी सरकारी टेलीविजन ने ऑनलाइन साझा किया। मोहसेनी-एजेई ने कहा कि अगर हमें कोई काम करना है, तो हमें उसे अभी करना चाहिए। अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमें उसे जल्दी करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर इसमें दो महीने या तीन महीने की देरी होती है, तो इसका उतना असर नहीं पड़ेगा। अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमें उसे तुरंत करना होगा।