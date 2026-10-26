धरी की धरी रह गई आसिम मुनीर की चालाकी? इस्लामिक नाटो भी फुस्स! अब ईरान के दरवाजे क्यों पहुंची मुस्लिम तिकड़ी
यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जब आशंका है कि क्षेत्र में बढ़ता तनाव और अधिक देशों को संघर्ष में खींच सकता है। हाल के हफ्तों में सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है।
करीब ढाई महीने पहले 7 अगस्त को तीन मुस्लिम देशों सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किए ने मक्का शहर में एक रक्षा समझौते पर दस्तखत किए थे, जिसे 'मक्का डिफेंस पैक्ट' और यहां तक कि इस्तामिक नाटो भी कहा गया। इसका मुख्य मकसद सऊदी अरब, तुर्किए और पाकिस्तान के बीच त्रिपक्षीय रक्षा समझौता था। इस समझौते की सबसे खास बात नाटो के अनुच्छेद-5 (Article 5) जैसी ही है। यानी अगर इन तीनों देशों में से किसी एक पर भी कोई दूसरा देश सशस्त्र हमला करता है, तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और बाकी के दोनों देश भी पलटवार कर सकेंगे लेकिन ईरान समर्थित हूतियों के सऊदी अरब पर हुए हमलों में इस समझौते की पोल खुल कर रह गई और ये इस्लामिक नाटो टांय-टांय फुस्स साबित हो गया।
लिहाजा, अब ईरान समर्थित हूतियों के हमले से सऊदी अरब को बचाने के लिए ये तीनों देश फिर से एकजुट हुए हैं लेकिन ये एकजुटता ईरान के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी हेकड़ी को खत्म कर ईरान के सामने फरियाद लगाने के लिए हुई है। दरअसल, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, सऊदी अरब के रक्षा मंत्री और तुर्किये की खुफिया एजेंसी के प्रमुख के सोमवार को तेहरान में ईरान के शीर्ष अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर संयुक्त बैठक करने जा रहे हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान के अधिकारियों ने अलग-अलग बयानों में इस बैठक की पुष्टि की है।
बैठक की टाइमिंग बड़ी अहम
यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जब आशंका है कि क्षेत्र में बढ़ता तनाव और अधिक देशों को संघर्ष में खींच सकता है। हाल के हफ्तों में सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों, तेल सुविधाओं और सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं, सऊदी अरब ने कहा है कि उसने मिसाइलों और ड्रोनों को बीच में ही रोक दिया है। पाकिस्तान सेना ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि फील्ड मार्शल मुनीर एक ''आधिकारिक दौरे'' पर तेहरान जा रहे हैं, लेकिन इस यात्रा के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी।
मुनीर का हफ्ते भर में दूसरा तेहरान दौरा
एक हफ्ते के भीतर तेहरान की यह उनकी दूसरी यात्रा है। ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि अमेरिका, ईरान के साथ एक और दौर की लड़ाई की तैयारी कर रहा है। सरकारी समाचार एजेंसी 'इरना' के अनुसार, इससे कुछ घंटे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप सचिव अली बाघेरी ने कहा था कि ''पश्चिम एशिया में आंतरिक रूप से विकसित सुरक्षा की अवधारणा को लागू करने के प्रयासों के तहत सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के वरिष्ठ अधिकारी तेहरान आएंगे।''
पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये अगस्त में हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते का हिस्सा हैं। इस समझौते के तहत, तीनों देशों में से किसी एक पर हमला होने को सभी देशों पर हमला माना जाएगा। यह उच्चस्तरीय बैठक पाकिस्तान के सेना प्रमुख की तेहरान यात्रा के कुछ दिन बाद हो रही है। उस दौरान उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रजाई से मुलाकात की थी।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।