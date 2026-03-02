Iran America War Live: युद्ध के महायुद्ध में बदलने का खतरा, पूरा मिडिल ईस्ट धुआं-धुआं; खाड़ी देशों में कई मरे

Iran America war

Iran America War Live Updates: ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले के बाद पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की जद में आ चुका है। सोमवार को भी दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के ठिकानों को निशाना बनाया है और युद्ध के और भयावह होने का खतरा बना हुआ है। एक तरफ ईरान ने इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमले में अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने का संकल्प लिया है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने घातक B-2 बॉम्बर्स उतार दिए हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई के तहत अमेरिका के खाड़ी देशों मे मौजूद ठिकानों और इजरायल को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया है। मिसाइल हमलों से जोरदार धमाकों की आवाजें तेल अवीव में सुनने को मिली हैं। इजरायली अधिकारियों ने बताया है कि मध्य शहर बेत शेमेश में एक यहूदी प्रार्थना स्थल पर हुए हमले में आठ लोग मारे गए और 28 घायल हो गए, जिससे देश में मरने वालों की कुल संख्या 10 हो गई है। वहीं अमेरिका और इजरायल ने भी रविवार को भी बमबारी जारी रखी। ईरान की राजधानी तेहरान में हुए धमाकों से आसमान में धुएं का विशाल गुबार उठता दिखा, खासकर उस इलाके में जहां सरकारी इमारतें स्थित हैं। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अयातुल्ला अली खामेनेई और अन्य वरिष्ठ नेताओं की हत्या करने वाले अमेरिकी और इजराइली हमलों की शुरुआत से अब तक 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।

2 Mar 2026, 08:03:30 AM IST Iran America War Live Updates: एयर इंडिया की फ्लाइट्स डायवर्ट Iran America War Live Updates: मिडिल ईस्ट में मिसाइलों की बौछारों के बीच खतरों को देखते हुए एयर इंडिया अपनी उड़ानें पश्चिम एशिया में उपलब्ध हवाई क्षेत्रों में वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर संचालित करेगी। वहीं सोमवार को यूरोप के विभिन्न शहरों के लिए कई उड़ानें रद्द भी कर दी गई हैं। विमानन कंपनी ने रविवार को 50 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द की थीं। एयर इंडिया ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), सऊदी अरब, इजराइल और कतर आने-जाने वाली सभी उड़ानें 2 मार्च को रात 11 बजकर 59 मिनट तक (भारतीय समानुसार) निलंबित रहेंगी। विमानन कंपनी ने रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अमृतसर-बर्मिंघम (एआई 117) और बर्मिंघम-दिल्ली (एआई 114) समेत छह उड़ानें सोमवार को रद्द रहेंगी। इसके अलावा, दिल्ली और ज्यूरिख के बीच एआई 151 और एआई 152 उड़ानें, साथ ही दिल्ली और कोपेनहेगन के बीच एआई 157 और एआई 158 उड़ानें भी सोमवार को रद्द रहेंगी। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के लिए अन्य सभी उड़ानें पश्चिम एशिया में उपलब्ध हवाई क्षेत्रों के ऊपर वैकल्पिक मार्गों से निर्धारित समय के अनुसार संचालित होंगी, जिससे उड़ान समय बढ़ने की संभावना है।

2 Mar 2026, 07:55:57 AM IST Iran America War Live Updates: खाड़ी देशों पर ईरानी हमलों में 50 से ज्यादा घायल Iran America War Live Updates: खामेनेई की मौत से बौखलाए ईरान ने कई खाड़ी देशों पर आक्रमण किया है। खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने अमरीकी और इजरायली सेना के बड़े हमलों का जवाब देते हुए संयुक्त अरब अमीरात और कई पड़ोसी देशों पर हमला किया है, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई ह और 58 लोग घायल हो गए हैं। तनाव बढ़ने के बाद UAE ने शनिवार को अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है। वहीं UAE ने रविवार को तेहरान में अपनी एम्बेसी भ बंद कर दी है और अपने डिप्लोमैट्स को वापस बुला लिया है।

2 Mar 2026, 07:45:31 AM IST Iran America War Live Updates: कुवैत ने मार गिराए ईरानी ड्रोन Iran America War Live Updates: युद्ध की आंच मिडिल ईस्ट में फैलती ही जा रही है। कुवैती सेना ने कहा है कि उसके एयर डिफेंस ने देश के कुछ हिस्सों में आज सुबह कई दुश्मन हवाई टारगेट का सामना किया और उन्हें मार गिराया। बता दें कि ईरान ने कुवैत में स्थित US नेवल बेस को निशाना बनाया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि जवाबी हमलों के तहत, ईरान ने अमेरिकी नेवल बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया।