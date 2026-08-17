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Explainer: ट्रंप का ईरान से 'सीक्रेट' कनेक्शन, कैसे इराकी नेता ने बनाया 'सबसे ताकतवर' गुट तक सीधा रास्ता?

By Devendra Kasyap
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मई में अमेरिका-ईरान वार्ता शुरू होने के दौरान तेहरान की असली शक्ति संरचना का पता लगाने में परेशानी हो रही थी। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए वाइट हाउस ने कुर्दिस्तान के राष्ट्रपति बरजानी के जरिए IRGC के साथ एक गुप्त बैकचैनल स्थापित किया, जानें आगे क्या हुआ...

Iran News Today
सीक्रेट चैनल से बातचीत की पूरी कहानी

अमेरिका और ईरान के बीच आज भी तनाव है। भले ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ गोला-बारूद का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जुबानी हमला जारी है। इन सब के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल, अमेरिका और ईरान के बीच मई में शुरू हुई सीधी बातचीत के दौरान ट्रंप प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती थी। अमेरिका हर हाल में जानना चाहता था कि तेहरान में वास्तव में फैसले कौन ले रहा है? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) तक एक सीक्रेट बैकचैनल बनाने की कोशिश की।

मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक, इस काम के लिए इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के राष्ट्रपति नेचिरवन बरजानी को चुना गया। अमेरिका और IRGC, दोनों के साथ उनके संपर्क और भरोसे को देखते हुए उन्हें इस संवेदनशील मिशन के लिए उपयुक्त माना गया। बता दें कि कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट (KRG) उत्तरी इराक के एक अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र का प्रशासन संभालती है और इसका मुख्यालय एरबिल में है।

बताया जाता है कि बरजानी का ईरान से पुराना संपर्क रहा है। ईरान-इराक युद्ध के दौरान वह ईरान में रहे और तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। वह फारसी भाषा अच्छी तरह बोलते हैं और ईरानी शासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें IRGC के शीर्ष सदस्य भी शामिल हैं, से उनके व्यक्तिगत संबंध बताए जाते हैं। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय राजनीति में बरजानी को व्यावहारिक और समस्या का समाधान निकालने वाले नेता के तौर पर देखा जाता है।

अमेरिका ने बरजानी से कैसे किया संपर्क?

अब सवाल खड़ा होता है कि अमेरिकी प्रशासन बरजानी से कैसे संपर्क किया? रिपोर्ट के मुताबिक, तत्कालीन नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने करीब 10 मई को बरजानी से संपर्क किया। उन्होंने उनसे IRGC कमांडर जनरल अहमद वाहिदी तक पहुंच बनाने में मदद मांगी। एक सूत्र के अनुसार, गबार्ड ने स्पष्ट किया कि वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की मंजूरी से यह संपर्क कर रही थीं।

दरअसल, अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता था कि ईरान की ओर से बातचीत कर रहे संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची को IRGC नेतृत्व का समर्थन हासिल है या नहीं। वॉशिंगटन यह भी जानना चाहता था कि सेना की कोई अलग मांग या रणनीति तो नहीं है। बताया जाता है कि बरजानी ने अमेरिकी अनुरोध स्वीकार किया और IRGC में अपने संपर्कों के जरिए यह संदेश पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने सीधे जनरल वाहिदी से बात करने की इच्छा जताई, जिसे तेहरान ने मंजूरी दे दी।

फोन पर सीधी बातचीत

रिपोर्ट के अनुसार, 14 मई को IRGC के एक अधिकारी ने एरबिल में बरजानी से मुलाकात की और उन्हें सुरक्षित बातचीत के लिए एक एन्क्रिप्टेड फोन सौंपा। बताया जाता है कि इसी फोन के जरिए बरजानी ने जनरल वाहिदी से संपर्क किया और पूछा कि क्या वह ईरानी वार्ताकारों के साथ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, वाहिदी ने इसका सकारात्मक जवाब दिया और कहा कि वह वार्ताकारों का पूरा समर्थन करते हैं तथा यह IRGC की भी राय है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि संकट का समाधान बातचीत के जरिए निकालना बेहतर होगा।

इसके बाद बरजानी ने गबार्ड को यह संदेश पहुंचाया, जिसे उन्होंने वाइट हाउस तक पहुंचाया। ईरान से सकारात्मक संकेत मिलने के बाद ट्रंप प्रशासन ने बरजानी से दोबारा संपर्क किया। इस बार प्रस्ताव था कि एरबिल में अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ वार्ताकारों के बीच एक गुप्त बैठक कराई जाए। हालांकि, ईरानी पक्ष की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते यह बैठक नहीं हो सकी।

क्यों अहम है पूरा घटनाक्रम?

रिपोर्ट के अनुसार, मई में बरजानी के जरिए IRGC तक पहुंच बनाने की अमेरिकी कोशिश बताती है कि वॉशिंगटन के लिए तेहरान से बातचीत करना कितना जटिल था। अमेरिका के सामने यह स्पष्ट करना मुश्किल था कि ईरान की ओर से बातचीत करने वाले अधिकारी वास्तव में देश के सभी प्रभावशाली केंद्रों की सहमति से बात कर रहे हैं या नहीं।

मई में अमेरिका और ईरान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने में कामयाब हुए थे, लेकिन दोनों पक्षों के बीच शब्दों और शर्तों को लेकर मतभेद सामने आने के बाद यह समझ जल्द ही कमजोर पड़ गई। इस बीच, पाकिस्तानी और कतरी मध्यस्थ वॉशिंगटन और तेहरान के बीच संदेशों का आदान-प्रदान जारी रखे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई है।

आगे भी ट्रंप प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी कि वह ईरान में उन लोगों से सीधे बातचीत करे जिनके पास वास्तव में फैसले लेने की शक्ति है। इसके लिए ऐसे मध्यस्थों की जरूरत होगी जिन पर अमेरिकी और ईरानी, दोनों पक्ष भरोसा करते हों। कुछ सूत्रों का यह भी मानना है कि इस्लामाबाद बातचीत की वास्तविक स्थिति से ज्यादा आशावादी तस्वीर पेश कर रहा है, ताकि बातचीत में गति बनी रहे और लंबे समय से जारी गतिरोध को तोड़ा जा सके।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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