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शुरू होने वाला है परमाणु युद्ध? ईरान पर न्यूक्लियर बम गिराएंगे ट्रंप; टेलर ग्रीन के दावे से मचा हड़कंप

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटन
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अमेरिका और ईरान तनाव के बीच अमेरिका की पूर्व कांग्रेसवुमन मार्जोरी टेलर ग्रीन ने सनसनीखेज दावा किया है। उनके उनुसार वाशिंगटन तेहरान के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर रणनीतिक बैठकें कर रहा है।

Greene Nuclear Claims
ईरान पर परमाणु बम गिराएंगे ट्रंप?

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जारी है। दोनों देश एक दूसरे को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका की पूर्व कांग्रेसवुमन मार्जोरी टेलर ग्रीन ने दावा किया है कि वाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी ईरान के खिलाफ संभावित परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर रणनीतिक बैठकें कर रहे हैं। रविवार को सोशल मीडिया एक् पर ग्रीन ने कहा कि यह हाई-लेवल बातचीत वास्तविक थी। हालांकि, उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत या दस्तावेज पेश नहीं किया और कथित बैठक में शामिल अधिकारियों के नाम भी नहीं बताए।

ग्रीन ने क्या कहा?

ग्रीन ने आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन परमाणु कार्रवाई की सीमा को कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिकी प्रशासन अपने ही इंटेलिजेंस आकलनों को नजरअंदाज कर रहा है। ग्रीन के मुताबिक, इन आकलनों से संकेत मिलता है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में नहीं है। उनका आरोप है कि इसके बजाय वॉशिंगटन इजरायल की ओर से मिल रही चेतावनियों को अधिक महत्व दे रहा है।

ग्रीन ने ईरान के खिलाफ किसी भी परमाणु कार्रवाई के गंभीर वैश्विक परिणामों की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऐसा कदम बड़े सैन्य टकराव को जन्म दे सकता है, जिसमें बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान होने के साथ-साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। उन्होंने ट्रंप के उस वादे का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने विदेशी युद्धों से अमेरिका को दूर रखने की बात कही थी।

वाइट हाउस की ओर से पुष्टि नहीं

हालांकि ग्रीन के दावों पर व्हाइट हाउस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके अलावा, अमेरिकी सरकार या रक्षा अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई पुष्टि नहीं की है कि वॉशिंगटन ने अपनी परमाणु नीति में बदलाव किया है या ईरान के खिलाफ परमाणु हमले की तैयारी की जा रही है।

बता दें कि ग्रीन का यह बयान अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव तथा रुकी हुई कूटनीतिक कोशिशों के बीच सामने आया है। अमेरिका लगातार तेहरान पर दबाव बनाए हुए है और होर्मुज स्ट्रेट समेत महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में अपनी सैन्य मौजूदगी कायम रखे हुए है।

ट्रंप प्रशासन का विरोध कर चुकी हैं ग्रीन

मार्जोरी टेलर ग्रीन इससे पहले भी ईरान को लेकर ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति के फैसलों का विरोध कर चुकी हैं। हालांकि, वह खुद को डोनाल्ड ट्रंप का समर्थक बताती रही हैं। जून 2025 में ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद भी उन्होंने प्रशासन पर विदेशों में सैन्य कार्रवाई और शासन परिवर्तन से जुड़े अभियानों से दूरी बनाने के अपने चुनावी वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया था।

ग्रीन के ताजा दावों ने एक बार फिर उन्हें ट्रंप प्रशासन की आधिकारिक विदेश नीति से अलग खड़ा कर दिया है। हालांकि, क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ने के बावजूद अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक संकेत सामने नहीं आया है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सामरिक या रणनीतिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की अपनी नीति में बदलाव किया है। इसलिए ग्रीन के इन नए दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है।

ईरान की ओर से भी बयानबाजी तेज

दूसरी ओर, ईरान ने अमेरिकी रुख को खारिज करते हुए क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और जवानों के खिलाफ चेतावनियां जारी रखी हैं। ईरानी सैन्य नेतृत्व की ओर से अमेरिकी सैनिकों को पकड़ने या मारने पर इनाम की घोषणा किए जाने की खबरों ने दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा दिया है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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