Iran-US war news LIVE: ट्रंप की 'सभ्यता का अंत' वाली धमकी के बाद वेंस ने जताया युद्धविराम का भरोसा

Iran-US war news LIVE: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ईरान ने 45 दिनों के सीजफायर प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तेहरान का कहना है कि वह युद्ध का स्थायी समाधान चाहता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम नजदीक आ रहा है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हमलों की धमकी को बढ़ाते हुए अब सभी पावर प्लांट्स और ब्रिजों को भी निशाना बनाने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि वह संभावित युद्ध अपराधों के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं। उन्होंने ईरान को मंगलवार शाम 8 बजे तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से खोलने का अल्टीमेटम दिया है, वरना अमेरिका ईरानी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देगा।

इजरायल ने मंगलवार तड़के ईरान पर हमलों की एक नई लहर चलाई, जबकि ईरान ने इजरायल और उसके खाड़ी अरब पड़ोसियों पर मिसाइलें दागीं। इस्तांबुल में इजराइली वाणिज्य दूतावास के बाहर गोलीबारी हुई, जिसमें 2 हमलावर मारे गए और एक को पकड़ लिया गया। युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान में 1,900 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन सरकार ने कई दिनों से मौत का आंकड़ा अपडेट नहीं किया है। लेबनान में 1,400 से अधिक लोग मारे गए हैं और 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। वहां 11 इजरायली सैनिक भी मारे गए। खाड़ी अरब देशों और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 24 से अधिक लोग मारे गए, जबकि इजरायल में 23 और अमेरिका के 13 सैनिकों की मौत हुई है।

ईरान के खर्ग द्वीप पर मंगलवार को एक साथ कई हमले किए गए। यह द्वीप फारस की खाड़ी के पार कुवैत और सऊदी अरब में स्थित अमेरिकी बेस के सामने है और ईरान के तेल क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। देश के लगभग 90% तेल निर्यात इसी द्वीप से होकर गुजरते हैं। ईरान के मशहद में रेलवे आवाजाही रोक दी गई है। इजरायल ने ईरानियों को चेतावनी जारी की थी कि शाम 9 बजे तक देश के रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल न करें। इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) के एक्स पेज पर पोस्ट किया गया कि ट्रेनों और रेलवे लाइनों के पास होना आपकी जान को खतरे में डाल सकता है।

पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की अमेरिका व ईरान के बीच लगभग 45 दिनों का युद्धविराम कराने का प्रयास कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने शत्रुता समाप्त करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसे ईरान और अमेरिका दोनों के साथ साझा किया गया है। इस बीच, तेहरान और उसके आसपास के शहर कराज में ताजा विस्फोटों की खबर आई है। इराक के उत्तरी कुर्दिस्तान क्षेत्र में अरबिल एयरपोर्ट के पास भी 2 धमाके सुने गए। इजरायल ने ईरान पर हवाई हमलों की एक लहर पूरी करने की घोषणा की है और कहा कि ईरान की ओर से दागे गए मिसाइलों के जवाब में उसकी एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय है।