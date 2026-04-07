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Iran-US war news LIVE: ट्रंप की 'सभ्यता का अंत' वाली धमकी के बाद वेंस ने जताया युद्धविराम का भरोसा

Iran-US war news LIVE: ईरान ने अपने सुरक्षित परमाणु केंद्रों पर हुए सिलसिलेवार सशस्त्र हमलों की कड़ी निंदा करते हुए सीधे तौर पर अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है।

Iran-US war news LIVE: ट्रंप की 'सभ्यता का अंत' वाली धमकी के बाद वेंस ने जताया युद्धविराम का भरोसा

U.S. Vice President JD Vance

Niteesh Kumar| लाइव हिन्दुस्तान | Tue, 07 Apr 2026 07:00 PM IST
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Iran-US war news LIVE: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ईरान ने 45 दिनों के सीजफायर प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तेहरान का कहना है कि वह युद्ध का स्थायी समाधान चाहता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम नजदीक आ रहा है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हमलों की धमकी को बढ़ाते हुए अब सभी पावर प्लांट्स और ब्रिजों को भी निशाना बनाने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि वह संभावित युद्ध अपराधों के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं। उन्होंने ईरान को मंगलवार शाम 8 बजे तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से खोलने का अल्टीमेटम दिया है, वरना अमेरिका ईरानी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देगा।

इजरायल ने मंगलवार तड़के ईरान पर हमलों की एक नई लहर चलाई, जबकि ईरान ने इजरायल और उसके खाड़ी अरब पड़ोसियों पर मिसाइलें दागीं। इस्तांबुल में इजराइली वाणिज्य दूतावास के बाहर गोलीबारी हुई, जिसमें 2 हमलावर मारे गए और एक को पकड़ लिया गया। युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान में 1,900 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन सरकार ने कई दिनों से मौत का आंकड़ा अपडेट नहीं किया है। लेबनान में 1,400 से अधिक लोग मारे गए हैं और 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। वहां 11 इजरायली सैनिक भी मारे गए। खाड़ी अरब देशों और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 24 से अधिक लोग मारे गए, जबकि इजरायल में 23 और अमेरिका के 13 सैनिकों की मौत हुई है।

ईरान के खर्ग द्वीप पर मंगलवार को एक साथ कई हमले किए गए। यह द्वीप फारस की खाड़ी के पार कुवैत और सऊदी अरब में स्थित अमेरिकी बेस के सामने है और ईरान के तेल क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। देश के लगभग 90% तेल निर्यात इसी द्वीप से होकर गुजरते हैं। ईरान के मशहद में रेलवे आवाजाही रोक दी गई है। इजरायल ने ईरानियों को चेतावनी जारी की थी कि शाम 9 बजे तक देश के रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल न करें। इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) के एक्स पेज पर पोस्ट किया गया कि ट्रेनों और रेलवे लाइनों के पास होना आपकी जान को खतरे में डाल सकता है।

पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की अमेरिका व ईरान के बीच लगभग 45 दिनों का युद्धविराम कराने का प्रयास कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने शत्रुता समाप्त करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसे ईरान और अमेरिका दोनों के साथ साझा किया गया है। इस बीच, तेहरान और उसके आसपास के शहर कराज में ताजा विस्फोटों की खबर आई है। इराक के उत्तरी कुर्दिस्तान क्षेत्र में अरबिल एयरपोर्ट के पास भी 2 धमाके सुने गए। इजरायल ने ईरान पर हवाई हमलों की एक लहर पूरी करने की घोषणा की है और कहा कि ईरान की ओर से दागे गए मिसाइलों के जवाब में उसकी एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय है।

7 Apr 2026, 07:00:16 PM IST

Iran-US war news LIVE: उत्तरी इजरायल में सड़क पर उतरे लोग

उत्तरी इजरायल में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान लोगों का एक समूह सड़क किनारे इकट्ठा हुआ। इनका कहना है कि वे सुरक्षा की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर से ईरान की रॉकेटों की बौछार उड़ रही है।

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7 Apr 2026, 06:57:07 PM IST

Iran-US war news LIVE: कैसे सऊदी अरब अंधेरे में डूब जाएगा

अगर अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला किया तो पूरा क्षेत्र और सऊदी अरब अंधेरे में डूब जाएगा। एक सीनियर ईरानी सूत्र ने रॉयटर्स को यह जानकारी दी। सूत्र ने आगे कहा कि पाकिस्तान लगातार संदेश भेज रहा है, लेकिन अमेरिका अपना रुख नहीं बदल रहा है।

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7 Apr 2026, 06:30:30 PM IST

Iran-US war news LIVE: ट्रंप की धमकी के बाद क्या बोले जेडी वेंस

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मंगलवार को कहा कि यूएस के पास ईरान पर ऐसे कई टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल हमने अब तक नहीं किया है। यह टिप्पणी उन्होंने उस समय की जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमलों के बीच चेतावनी दी कि आज रात पूरी सभ्यता मर सकती है। वेंस ने यह भी कहा कि अमेरिका अभी भी आश्वस्त है कि ट्रंप की ओर से तय की गई 8 पीएम की डेडलाइन तक ईरान का जवाब मिल जाएगा।

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7 Apr 2026, 06:07:33 PM IST

Iran-US war news LIVE: ट्रंप बोले- अभी भी एक मौका है

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, 'आज रात एक पूरी सभ्यता मर जाएगी, जो कभी वापस नहीं लाई जा सकेगी।' उन्होंने आगे कहा, 'मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा हो जाएगा।' हालांकि, ट्रंप के बयान में अभी भी बचाव का एक रास्ता रखा गया है। उन्होंने कहा कि शायद कुछ क्रांतिकारी रूप से अद्भुत घटित हो सकता है।

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7 Apr 2026, 06:01:22 PM IST

Iran-US war news LIVE: आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत- ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि आज रात एक पूरी सभ्यता मर जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि ईरान के पास अभी भी समय है कि वह 8 बजे वाशिंगटन समय की डेडलाइन से पहले समर्पण कर दे। ट्रंप ने मंगलवार को यह कड़ी चेतावनी जारी की, जो उनकी उस डेडलाइन से लगभग 12 घंटे पहले थी जिसमें ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से खोलने समेत एक डील पर सहमत होना है, नहीं तो उसे भारी हमलों का सामना करना पड़ेगा।

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7 Apr 2026, 05:56:47 PM IST

Iran-US war news LIVE: UAE में दूरसंचार भवन पर ईरान का मिसाइल अटैक

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में एक दूरसंचार भवन पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने हमला किया, जिसमें दो पाकिस्तानी नागरिक घायल हो गए। मिसाइल शारजाह में थुराया टेलीकॉम्यूनिकेशंस कंपनी के प्रशासनिक भवन पर गिरी।

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