पश्चिम एशिया में जारी युद्ध में फिर बच्चे बने निशाना, ईरानी ड्रोन ने इस देश के स्कूल के पास किया हमला

Mar 05, 2026 03:31 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग में एक बार फिर बच्चे निशाना बने हैं। ईरान की तरफ से निकले दो ड्रोन्स ने अजरबैजान में एयरपोर्ट और एक स्कूल को निशाना बनाया है। स्थानीय सरकार के मुताबिक इस हमले में दो लोग घायल हुए हैं।

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध ने पश्चिम एशिया को संघर्ष के बीच ला खड़ा किया है। इस युद्ध में सैन्य ठिकाने ही नहीं बल्कि बच्चों के स्कूल भी निशाना बन रहे हैं। पहले इजरायल और अमेरिका द्वारा किए गए हमले में ईरान में 100 से ज्यादा बच्चियों की मौत हो गई, वहीं ईरान के ड्रोन्स ने अजरबैजान के एक स्कूल और एयरपोर्ट के पास हमला किया है। अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक इस हमले में दो लोग घायल हुए हैं। अजरबैजान सरकार ने इस हमले की निंदा की है।

अजरबैजान ने एयरपोर्ट और स्कूल के पास हुए ईरानी ड्रोन अटैक के बाद ईरान के राजदूत को समन किया। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, दोपहर के आसपास कम से कम दो ड्रोन ईरान से उड़कर अजरबैजान के नाखिचेवन क्षेत्र में घुसे। नाखिचेवन, अजरबैजान की मुख्य भूमि से एक अलग क्षेत्र (एक्सक्लेव) है, जो ईरान की सीमा से लगा हुआ है और मुख्य अजरबैजान से आर्मेनिया के कारण अलग है। मंत्रालय ने बताया, “एक ड्रोन नाखिचेवन एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन पर गिरा, जबकि दूसरा ड्रोन शेकराबाद गांव के एक स्कूल के पास गिरा।” इस हमले में एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा और दो नागरिक घायल हो गए।

इस हमले के बाद इस युद्ध से दूर अजरबैजान ने बाकू में मौजूद ईरानी राजदूत को समन करके इसका कड़ा विरोध दर्ज कराया है। मंत्रालय के मुताबिक यह हमला अंतरराष्ट्रीय कानून के नियमों और सिद्धांतों के खिलाफ है और इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। अजरबैजान ने यह भी कहा कि वह उचित जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

गौरतलब है कि सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद ईरान अपने आसपास के क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के सभी सहयोगियों को निशाना बना रहा है। इसमें खाड़ी देशों से लेकर साइप्रस पर मौजूद ब्रिटिश बेस तक शामिल है। हालांकि, ब्रिटिश बेस पर हुए हमले को लेकर लंदन की तरफ से कहा गया कि यह ड्रोन ईरान ने उड़कर लेबनान से आया था।

आपको बता दें, अजरबैजान की स्थिति इस क्षेत्र में थोड़ी अलग है। पाकिस्तान का खुला सहयोगी होने के बाद भी अजरबैजान अपनी रक्षा के लिए इजरायल से बड़ी मात्रा में हथियार खरीदता है। ईरान काफी समय से बाकू के ऊपर आरोप लगाता रहा है कि वह अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमला करवाने के लिए कर सकता है। पिछले साल जून में, जब इजरायल ने ईरान के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमला किया था, तब अजरबैजान ने ईरान को भरोसा दिलाया था कि वह अपनी जमीन को तेहरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा।

