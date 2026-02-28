इजरायल में भी गूंजने लगीं मिसाइलें, ईरान ने कर दिया जवाबी हमला; ट्रंप ने ईरान की जनता से की यह अपील
इजरायल के हमल के कुछ देर बाद ईरान ने भी इजरायल पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। आईडीएफ का दावा है कि ईरान की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया है। अमेरिका इस हमले में इजरायल का पूरा साथ दे रहा है।
इजरायल और ईरान के बीच देखते ही देखते भीषण युद्ध छिड़ गया है। इस हमले में अमेरिका खुलकर इजरायल का साथ दे रहा है। शनिवार को सुबह ही इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर तेहरान समेत कई इलाकों में बमबारी की। बताया गया कि ये हमले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के कार्यालय के पास किए गए थे। इन हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी हमले किए। आईडीएफ का कहना है कि कई ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया है। इजरायल का आयरन डोम ईरान की मिसाइलों को धराशायी कर रहा है।
ईरान की जनता से डोनाल्ड ट्रंप की अपील
उत्तरी इजराइल में धमाकों की आवाजें गूंज रही हैं। ईरान से आने वाली मिसाइलों को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने लड़ाकू विमानों का युद्ध शुरू कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु समझौता करने को तैयार नहीं है और ऐसे में उसके सभी मिसइल और परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया जाएगा। ट्रंप ने ईरान की जनता से कहा कि वह सत्ता अपने हाथों मे ले ले। बता दें कि इस्लामिक सरकार के प्रदर्शन के दौरान भी ईरान की जनता अमेरिका की ओर देख रही थी।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल द्वारा हमले शुरू करने के बाद अमेरिका ने ईरान में ''बड़े पैमाने पर युद्ध अभियान'' की शुरुआत कर दी है ट्रंप ने ईरान पर हमलों को ''एक आदर्श मिशन'' बताया और कहा कि ये हमले आवश्यक थे क्योंकि ईरान परमाणु हथियार तथा मिसाइल प्रणालियां विकसित करने की कोशिश कर रहा था जो अमेरिका तक पहुंच सकती थीं। उन्होंने ईरानी अधिकारियों से आह्वान किया कि वे ‘अपने हथियार डाल दें’ या फिर निश्चित रूप से मौत का सामना करें। इसके साथ ही उन्होंने ईरान के लोगों को 'अपनी सरकार पर कब्जा करने' के लिए प्रोत्साहित किया।
ईरान ने बंद कर दीं मोबाइल सेवाएं
इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इस हमले को ''खतरों को समाप्त करने'' के लिए उठाया गया कदम बताया। हालांकि, उन्होंने तुरंत इसका अधिक विवरण नहीं दिया। इजराइल के कई अस्पतालों ने आपातकालीन प्रोटोकॉल शुरू कर दिए हैं, जिनमें मरीजों को भूमिगत केंद्रों में स्थानांतरित करना शामिल है। तेहरान में प्रत्यक्षदर्शियों ने खामेनेई के कार्यालय के पास पहला धमाका सुना। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने बाद में विस्फोट की खबर दी, लेकिन इसका कारण नहीं बताया।
इसी समय इजराइल में सायरन बजने लगे। इजराइली सेना ने कहा कि उसने ''जनता को पहले से चेतावनी जारी की है ताकि इजराइल की ओर मिसाइल दागे जाने की संभावित स्थिति के लिए लोग तैयार रह सकें।' इसी बीच ईरान ने हवाई क्षेत्र और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी हैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।