होर्मुज स्ट्रेट में फिर बढ़ी तकरार, ईरान ने अमेरिका में बने LUCAS ड्रोन को मार गिराया
ईरानी सेना के बयान के हवाले से बताया गया कि इस ड्रोन की पहचान स्ट्रेट के ऊपर की गई और इसके बाद उसे निशाना बनाकर नष्ट कर दिया गया। यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब दोनों देशों के बीच सैन्य गतिविधियां तेज हो रही हैं।
ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य टकराव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। ईरानी सेना ने दावा किया कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने होर्मुज स्ट्रेट के ऊपर अमेरिका में बने LUCAS ड्रोन को मार गिराया है। ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB ने सेना के बयान के हवाले से बताया कि इस ड्रोन की पहचान स्ट्रेट के ऊपर की गई और इसके बाद उसे निशाना बनाकर नष्ट कर दिया गया। यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब दोनों देशों के बीच सैन्य गतिविधियां तेज हो रही हैं। हालांकि, अमेरिका की ओर से इस ड्रोन के गिराए जाने की पुष्टि नहीं की गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, होर्मुज स्ट्रेट में स्थित केश्म द्वीप के लोगों ने केश्म शहर के उत्तर-पश्चिमी इलाके में कई धमाकों की आवाज सुनी। इसके अलावा द्वीप के ऊपर आसमान में धुआं उठता हुआ भी दिखाई दिया। स्थानीय लोगों की ओर से बताई गई इन घटनाओं को ईरानी सेना के ड्रोन मार गिराने के दावे से जोड़कर देखा जा रहा है। केश्म द्वीप की भौगोलिक स्थिति इस घटना को खास बनाती है, क्योंकि यह दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्तों में से होर्मुज में स्थित है। यहां किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि का असर क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री आवाजाही पर पड़ सकता है।
2 अमेरिकी ड्रोन गिराने का दावा
LUCAS ड्रोन को मार गिराने का दावा करने से कुछ समय पहले ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने भी एक अमेरिकी ड्रोन को नष्ट करने की जानकारी दी थी। आईआरजीसी के मुताबिक, उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने केश्म द्वीप के दक्षिण में अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन को मार गिराया था। इसके बाद ईरानी सेना ने एलयूसीएएस ड्रोन को लेकर नया दावा किया। इस तरह ईरान ने एक ही क्षेत्र में 2 अमेरिकी ड्रोन गिराने की बात कही है। हालांकि, इन दोनों घटनाओं की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिकी सेना ने भी अपने ड्रोन के नुकसान को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।
US का नहीं आया कोई बयान
ईरान के इन दावों से कुछ घंटे पहले अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने बताया था कि उसकी सेना ने बहरीन की ओर भेजे गए ईरान के कई एकतरफा हमलावर ड्रोन को हवा में ही रोक दिया। IRGC की ओर से बहरीन की दिशा में भेजे गए कई ड्रोन को बिना किसी नुकसान के रोक लिया गया। इस घटना में अमेरिकी सैन्य उपकरणों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और न ही किसी अमेरिकी सैनिक के घायल होने की खबर है। सेंटकॉम ने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना और उसके सहयोगी बल पूरी तरह सतर्क हैं।
बहरीन भी ईरान के निशाने पर आया
वहीं, ईरान ने दावा किया कि बहरीन में उसका अभियान शेख ईसा एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी रडार सिस्टम को निशाना बनाने के लिए था। बहरीन के अधिकारियों ने भी पुष्टि की कि उनकी वायु रक्षा प्रणालियों ने आने वाले ड्रोन को रोक दिया। इस दौरान राजधानी मनामा और उसके आसपास धमाकों की आवाजें सुनी गईं। संभावित खतरे को देखते हुए लोगों के मोबाइल फोन पर अलर्ट भेजा गया था। बाद में बहरीन के गृह मंत्रालय ने खतरा टलने की जानकारी देते हुए स्थिति सामान्य होने का संदेश जारी किया, हालांकि एहतियाती कदम जारी रखने की बात कही।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें