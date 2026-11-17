ईरानी सेना के बयान के हवाले से बताया गया कि इस ड्रोन की पहचान स्ट्रेट के ऊपर की गई और इसके बाद उसे निशाना बनाकर नष्ट कर दिया गया। यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब दोनों देशों के बीच सैन्य गतिविधियां तेज हो रही हैं।

ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य टकराव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। ईरानी सेना ने दावा किया कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने होर्मुज स्ट्रेट के ऊपर अमेरिका में बने LUCAS ड्रोन को मार गिराया है। ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB ने सेना के बयान के हवाले से बताया कि इस ड्रोन की पहचान स्ट्रेट के ऊपर की गई और इसके बाद उसे निशाना बनाकर नष्ट कर दिया गया। यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब दोनों देशों के बीच सैन्य गतिविधियां तेज हो रही हैं। हालांकि, अमेरिका की ओर से इस ड्रोन के गिराए जाने की पुष्टि नहीं की गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, होर्मुज स्ट्रेट में स्थित केश्म द्वीप के लोगों ने केश्म शहर के उत्तर-पश्चिमी इलाके में कई धमाकों की आवाज सुनी। इसके अलावा द्वीप के ऊपर आसमान में धुआं उठता हुआ भी दिखाई दिया। स्थानीय लोगों की ओर से बताई गई इन घटनाओं को ईरानी सेना के ड्रोन मार गिराने के दावे से जोड़कर देखा जा रहा है। केश्म द्वीप की भौगोलिक स्थिति इस घटना को खास बनाती है, क्योंकि यह दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्तों में से होर्मुज में स्थित है। यहां किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि का असर क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री आवाजाही पर पड़ सकता है।

2 अमेरिकी ड्रोन गिराने का दावा LUCAS ड्रोन को मार गिराने का दावा करने से कुछ समय पहले ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने भी एक अमेरिकी ड्रोन को नष्ट करने की जानकारी दी थी। आईआरजीसी के मुताबिक, उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने केश्म द्वीप के दक्षिण में अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन को मार गिराया था। इसके बाद ईरानी सेना ने एलयूसीएएस ड्रोन को लेकर नया दावा किया। इस तरह ईरान ने एक ही क्षेत्र में 2 अमेरिकी ड्रोन गिराने की बात कही है। हालांकि, इन दोनों घटनाओं की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिकी सेना ने भी अपने ड्रोन के नुकसान को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

US का नहीं आया कोई बयान ईरान के इन दावों से कुछ घंटे पहले अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने बताया था कि उसकी सेना ने बहरीन की ओर भेजे गए ईरान के कई एकतरफा हमलावर ड्रोन को हवा में ही रोक दिया। IRGC की ओर से बहरीन की दिशा में भेजे गए कई ड्रोन को बिना किसी नुकसान के रोक लिया गया। इस घटना में अमेरिकी सैन्य उपकरणों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और न ही किसी अमेरिकी सैनिक के घायल होने की खबर है। सेंटकॉम ने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना और उसके सहयोगी बल पूरी तरह सतर्क हैं।