देश में हिंसक प्रदर्शन हुए ताकि ट्रंप को दखल देने का बहाना मिल सके, ईरान का गंभीर आरोप
सोमवार को ईरान ने सरकार समर्थक प्रदर्शनकारियों से सड़कों पर उतरकर धर्मतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन करने का आह्वान किया। अयातुल्ला अली खामनेई के शासन को चुनौती देने वाले कई दिनों के विरोध प्रदर्शनों के बाद यह शक्ति प्रदर्शन था।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोमवार को कहा कि देश में हिंसक प्रदर्शनों पर कार्रवाई के बाद स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ गई है। अराघची ने आरोप लगाया कि उनके देश में हिंसक और रक्तपातपूर्ण प्रदर्शन हुए, ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हस्तक्षेप करने का बहाना मिल सके। अराघची ने अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया। विदेश मंत्री ने यह दावा ऐसे वक्त किया है जब कार्यकर्ताओं ने देश में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई में 544 लोगों के मारे जाने की बात कही है।
अब्बास अराघची ने तेहरान में विदेशी राजनयिकों से बात की। कतर की ओर से वित्त पोषित अल जजीरा सैटेलाइट न्यूज नेटवर्क ने उनके बयान प्रसारित किए। अल जजीरा सैटेलाइट न्यूज नेटवर्क को देश में इंटरनेट बंद होने के बावजूद काम करने की अनुमति दी गई है। इस बीच, सोमवार को ईरान ने सरकार समर्थक प्रदर्शनकारियों से सड़कों पर उतरकर धर्मतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन करने का आह्वान किया। यह 86 वर्षीय सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के शासन को सीधे चुनौती देने वाले कई दिनों के विरोध प्रदर्शनों के बाद शक्ति प्रदर्शन था।
अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी
ईरानी सरकारी टेलीविजन ने भीड़ के नारों को प्रसारित किया, जिसमें लोग अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। ट्रंप ने वार्ता के प्रस्ताव को स्वीकार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस की आंतरिक चर्चाओं से परिचित 2 लोगों ने बताया, 'राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ईरान के खिलाफ संभावित कदम पर विचार कर रही है, जिनमें साइबर हमले और अमेरिका या इजरायल की ओर से सीधे सैन्य हमले शामिल हैं।' इन लोगों ने सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने की अनुमति न होने के कारण नाम गोपनीय रखने की शर्त पर यह जानकारी दी।
