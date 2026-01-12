Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Iran Abbas Araghchi says protests turned violent and bloody to give an excuse for trump
देश में हिंसक प्रदर्शन हुए ताकि ट्रंप को दखल देने का बहाना मिल सके, ईरान का गंभीर आरोप

देश में हिंसक प्रदर्शन हुए ताकि ट्रंप को दखल देने का बहाना मिल सके, ईरान का गंभीर आरोप

संक्षेप:

सोमवार को ईरान ने सरकार समर्थक प्रदर्शनकारियों से सड़कों पर उतरकर धर्मतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन करने का आह्वान किया। अयातुल्ला अली खामनेई के शासन को चुनौती देने वाले कई दिनों के विरोध प्रदर्शनों के बाद यह शक्ति प्रदर्शन था।

Jan 12, 2026 02:31 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोमवार को कहा कि देश में हिंसक प्रदर्शनों पर कार्रवाई के बाद स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ गई है। अराघची ने आरोप लगाया कि उनके देश में हिंसक और रक्तपातपूर्ण प्रदर्शन हुए, ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हस्तक्षेप करने का बहाना मिल सके। अराघची ने अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया। विदेश मंत्री ने यह दावा ऐसे वक्त किया है जब कार्यकर्ताओं ने देश में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई में 544 लोगों के मारे जाने की बात कही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:गाजा में हमास का बड़ा ऐलान, ट्रंप की योजना लागू होते ही सरकार भंग करने को तैयार

अब्बास अराघची ने तेहरान में विदेशी राजनयिकों से बात की। कतर की ओर से वित्त पोषित अल जजीरा सैटेलाइट न्यूज नेटवर्क ने उनके बयान प्रसारित किए। अल जजीरा सैटेलाइट न्यूज नेटवर्क को देश में इंटरनेट बंद होने के बावजूद काम करने की अनुमति दी गई है। इस बीच, सोमवार को ईरान ने सरकार समर्थक प्रदर्शनकारियों से सड़कों पर उतरकर धर्मतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन करने का आह्वान किया। यह 86 वर्षीय सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के शासन को सीधे चुनौती देने वाले कई दिनों के विरोध प्रदर्शनों के बाद शक्ति प्रदर्शन था।

अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी

ईरानी सरकारी टेलीविजन ने भीड़ के नारों को प्रसारित किया, जिसमें लोग अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। ट्रंप ने वार्ता के प्रस्ताव को स्वीकार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस की आंतरिक चर्चाओं से परिचित 2 लोगों ने बताया, 'राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ईरान के खिलाफ संभावित कदम पर विचार कर रही है, जिनमें साइबर हमले और अमेरिका या इजरायल की ओर से सीधे सैन्य हमले शामिल हैं।' इन लोगों ने सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने की अनुमति न होने के कारण नाम गोपनीय रखने की शर्त पर यह जानकारी दी।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Iran America Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।