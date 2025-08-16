रेड कार्पेट बिछाकर बुलाया, पुतिन की शर्तों पर हुई बात; कैसे डोनाल्ड ट्रंप की चूक रही यह मीटिंग

ट्रंप ने बैठक को बेहद उत्पादक बताया और कहा कि कई बिंदुओं पर सहमति बनी है। हालांकि, उन्होंने न तो किसी युद्धविराम का जिक्र किया और न ही यूक्रेन में नागरिकों की मौतों पर पुतिन की आलोचना की।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बहुप्रतीक्षित मुलाकात शुक्रवार को अलास्का के सैन्य अड्डे पर भव्य स्वागत के साथ शुरू हुई। लाल कालीन, सैन्य विमानों की फ्लाई-पास्ट और गर्मजोशी भरे हाथ मिलाने के दृश्यों ने दोनों नेताओं की निकटता को दर्शाया। हालांकि, घंटों चली बातचीत के बाद भी यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई ठोस प्रगति सामने नहीं आई। इस दौरान एक बात और भी देखने को मिली कि दोनों नेताओं के बीच पुतिन की शर्तों पर ही बात हुई।

दोनों नेता लगभग एक ही समय पर अपने-अपने विमानों से उतरे और लाल कालीन पर साथ-साथ चलते नजर आए। ट्रंप ने पुतिन से लंबा हाथ मिलाया, मुस्कुराते हुए बातचीत की और उन्हें राष्ट्रपति लिमोजिन में साथ बैठाकर वार्ता स्थल तक ले गए। इस दौरान अमेरिकी F-22 फाइटर जेट और B-2 बॉम्बर ने उड़ान भरकर शक्ति प्रदर्शन किया।

पत्रकारों के सवालों को अनसुना करते हुए दोनों नेताओं ने मंच पर हाथ मिलाया। जब एक रिपोर्टर ने पुतिन से पूछा, “क्या आप नागरिकों की हत्या रोकेंगे?” तो पुतिन ने कान की ओर इशारा कर सुनाई न देने का संकेत दिया।

बंद कमरे में हुई बातचीत के बाद ट्रंप और पुतिन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। पुतिन ने कहा कि दोनों पक्षों में एक समझ बनी है और दावा किया कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते तो रूस 2022 में यूक्रेन पर हमला नहीं करता। उन्होंने कहा, “हम ईमानदारी से युद्ध समाप्त करने में रुचि रखते हैं, लेकिन तभी जब संकट की जड़ें पूरी तरह समाप्त हों।”

ट्रंप ने बैठक को बेहद उत्पादक बताया और कहा कि कई बिंदुओं पर सहमति बनी है। हालांकि, उन्होंने न तो किसी युद्धविराम का जिक्र किया और न ही यूक्रेन में नागरिकों की मौतों पर पुतिन की आलोचना की।

ट्रंप का यह गर्मजोशी भरा व्यवहार पुतिन के साथ उनके यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ हुए हालिया टकराव से बिलकुल अलग रहा। फरवरी में व्हाइट हाउस में हुई बैठक के दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की को असम्मानजनक कहा था और उन्हें समय से पहले बैठक से बाहर कर दिया था।