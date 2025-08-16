Invited with red carpet talks on Putin terms how this meeting was a mistake for Donald Trump रेड कार्पेट बिछाकर बुलाया, पुतिन की शर्तों पर हुई बात; कैसे डोनाल्ड ट्रंप की चूक रही यह मीटिंग, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Invited with red carpet talks on Putin terms how this meeting was a mistake for Donald Trump

रेड कार्पेट बिछाकर बुलाया, पुतिन की शर्तों पर हुई बात; कैसे डोनाल्ड ट्रंप की चूक रही यह मीटिंग

ट्रंप ने बैठक को बेहद उत्पादक बताया और कहा कि कई बिंदुओं पर सहमति बनी है। हालांकि, उन्होंने न तो किसी युद्धविराम का जिक्र किया और न ही यूक्रेन में नागरिकों की मौतों पर पुतिन की आलोचना की।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 08:09 AM
share Share
Follow Us on
रेड कार्पेट बिछाकर बुलाया, पुतिन की शर्तों पर हुई बात; कैसे डोनाल्ड ट्रंप की चूक रही यह मीटिंग

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बहुप्रतीक्षित मुलाकात शुक्रवार को अलास्का के सैन्य अड्डे पर भव्य स्वागत के साथ शुरू हुई। लाल कालीन, सैन्य विमानों की फ्लाई-पास्ट और गर्मजोशी भरे हाथ मिलाने के दृश्यों ने दोनों नेताओं की निकटता को दर्शाया। हालांकि, घंटों चली बातचीत के बाद भी यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई ठोस प्रगति सामने नहीं आई। इस दौरान एक बात और भी देखने को मिली कि दोनों नेताओं के बीच पुतिन की शर्तों पर ही बात हुई।

दोनों नेता लगभग एक ही समय पर अपने-अपने विमानों से उतरे और लाल कालीन पर साथ-साथ चलते नजर आए। ट्रंप ने पुतिन से लंबा हाथ मिलाया, मुस्कुराते हुए बातचीत की और उन्हें राष्ट्रपति लिमोजिन में साथ बैठाकर वार्ता स्थल तक ले गए। इस दौरान अमेरिकी F-22 फाइटर जेट और B-2 बॉम्बर ने उड़ान भरकर शक्ति प्रदर्शन किया।

पत्रकारों के सवालों को अनसुना करते हुए दोनों नेताओं ने मंच पर हाथ मिलाया। जब एक रिपोर्टर ने पुतिन से पूछा, “क्या आप नागरिकों की हत्या रोकेंगे?” तो पुतिन ने कान की ओर इशारा कर सुनाई न देने का संकेत दिया।

बंद कमरे में हुई बातचीत के बाद ट्रंप और पुतिन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। पुतिन ने कहा कि दोनों पक्षों में एक समझ बनी है और दावा किया कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते तो रूस 2022 में यूक्रेन पर हमला नहीं करता। उन्होंने कहा, “हम ईमानदारी से युद्ध समाप्त करने में रुचि रखते हैं, लेकिन तभी जब संकट की जड़ें पूरी तरह समाप्त हों।”

ट्रंप ने बैठक को बेहद उत्पादक बताया और कहा कि कई बिंदुओं पर सहमति बनी है। हालांकि, उन्होंने न तो किसी युद्धविराम का जिक्र किया और न ही यूक्रेन में नागरिकों की मौतों पर पुतिन की आलोचना की।

ट्रंप का यह गर्मजोशी भरा व्यवहार पुतिन के साथ उनके यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ हुए हालिया टकराव से बिलकुल अलग रहा। फरवरी में व्हाइट हाउस में हुई बैठक के दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की को असम्मानजनक कहा था और उन्हें समय से पहले बैठक से बाहर कर दिया था।

प्रेस कॉन्फ़्रेंस के समापन पर पुतिन ने मुस्कुराते हुए कहा अगली मुलाकात मॉस्कों में होगी। ट्रंप ने भी हाथ मिलाकर सहमति जताई। लेकिन यूक्रेन युद्ध में वास्तविक समाधान की ओर कोई ठोस कदम न उठने के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि अगला पड़ाव वास्तव में शांति लाएगा या नहीं।

Donald Trump Vladimir Putin

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।