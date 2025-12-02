सीरिया में दखल देना ठीक नहीं होगा, मुस्लिम देश पर हमले के बाद इजरायल पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप
डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को चेतावनी दी है कि अगर वह सीरिया में दखल देता है तो यह आगे लिए ठीक नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इजरायल अब कोई हमला नहीं करेगा और बातचीत को जारी रखेगा।
सीरिया पर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इजरायल किसी भी कीमत पर सीरिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके कहा कि अगर वास्तव में इजरायल सीरिया से वार्ता चाहता है तो उसे सीरिया के विकास में किसी तरह का दखल नहीं देना चाहिए।
बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप बशर अल असद के समय से ही सीरिया और इजरायल के बीच समझौते की वकालत कर रहे हैं। हालांकि इजरायल सीरिया पर 100 से ज्यादा हमले कर चुका है। हाल के इजरायली हमले में कम से कम 13 सीरियाई नागरिकों के मारे जाने का दावा किया गया था। ट्रंप ने कहा, मझे विश्वास है कि सीरिया और इजरायल के बीच टिकाऊ और अच्छे संबंध स्थापित होंगे।
ट्रंप ने कहा कि इजरायल और सीरिया के संबंध सुधरने से गाजा में भी शांति स्थायी हो जाएगी। बता दें कि सीरिया में इजरायली हमले के बाद मुस्लिम देश की सरकार की तरफ से कहा गया था कि यह हमला ‘एक भयानक नरसंहार’ था और मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।
सीरियाई सरकारी समाचार एजेंसी ‘सना’ के मुताबिक, इजराइली सेना बेत जिन गांव में घुसकर स्थानीय लोगों को हिरासत में लेने की कोशिश कर रही थी और प्रतिरोध जताए जाने के बाद भारी गोलीबारी शुरू कर दी थी। उसके मुताबिक, घटना के बाद से कई परिवारों ने इलाके को छोड़ दिया है। बता दें कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध नहीं हैं।
सीरियाई अधिकारियों ने इजराइली घुसपैठ की निंदा करते हुए इसे सीरिया की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। सीरियाई सरकार ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इजराइली घुसपैठ को रोकने के लिए ‘तत्काल कार्रवाई’ करने का आह्वान किया।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
