यह तो US की राजनीति में दखल है, ‘X’ पर खुली पोल तो भड़के डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी पीटर नवारो

भारत को लेकर किए गए बेबुनियाद दावे पर जब एक्स ने फैक्ट चेक किया तो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी पीटर नवारो भड़क गए। उन्होंने एलन मस्क को ही निशाने पर लिया और अब भारत पर नए आरोप मढ़ दिए हैं।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 09:51 AM
डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो की भारत को लेकर दिए गए बयान पर जब सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स ने फैक्ट चेक किया तो वह एलन मस्क पर ही भड़क गए। वहीं अब उन्होंने भारत पर अमेरिका की आंतरिक राजनीति में दखल देने का आरोप लगा दिया है। वह इस फैक्ट चेक को प्रोपेगैंडा बताने लगे। नवारो ने कहा था कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे फायदा पहुंचा रहा है। इसके बाद एक्स ने एक फैक्ट चेक किया और उसकी बुनियाद पर बताया कि भारत किसी के फायदे के लिए नहीं बल्कि अपनी ऊर्जी की जरूरतें पूरी करने के लिए रूस से तेल खरीदता है। इसमें यह भी कहा गया कि भारत ने किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं किया है। वहीं अमेरिका भी कुछ चीजें रूस से खरीदता है जो कि हास्यास्पद है।

एक्स' के इस फैक्ट चेक को लेकर पीटर नवारो एलन मस्क पर बुरी तरह भड़क गए और इसे प्रोपेगेंडा करार दिया है। एलन मस्क ने कहा, इस प्लैटफॉर्म पर नैरेटिव कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत सारे लोग मिलकर बनाते हैं। आपको हर व्यक्ति के तर्क को सुनना होगा। कम्युनिटी नोट्स सबको सही करता है और इसमें कोई अपवाद नहीं है। यह एक पब्लिक सोर्स है। ग्रोक इसके आगे की फैक्ट चेकिंग करता है।

नवारों ने एक्स के फैक्टचेक का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा, क्या एक्स को इस तरह की पोस्ट शेयर करनी चाहिए जिसमें एक खास मुखौटे वाले प्लैटफॉर्म्स को निष्पक्ष बताया जाए और जिसका लक्ष्य केवल अमेरिका की अर्थव्यवस्था और राजनीति में दखल देना हो?

बता दें कि नवारो लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, तथ्य यह है कि भारत रूस को वॉर मशीन बनाने और उसे फायदा पहुंचाने के लिए तेल खरीदता है। इससे यूक्रेनी और रूसी दोनों मर रहे हैं। भारत इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इसके बाद फैक्ट चेकिंग नोट ने उन्हें सही करते हुए कहा कि यह किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन नही है।

एक अन्य नोट में कहा गया कि नवारो के दावे बेहद हास्यास्पद हैं। भारत कानून के दायरे में भी आयात कर रहा है और यह किसी अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं है। वहीं नवारो ने कहा, उन्होंने कहा था, ‘‘भारत के अधिक शुल्क से अमेरिकी नौकरियां खत्म हो रही हैं। भारत रूसी तेल को विशुद्ध रूप से लाभ कमाने के लिए खरीदता है। इस राजस्व से रूसी युद्ध मशीन चलती है। यूक्रेनी और रूसी लोग मरते हैं। अमेरिकी करदाताओं को अधिक भुगतान करना पड़ता है...।’

