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दुनिया का सबसे भारी सांप, क्या सच में इंसान को निगल जाता है हरा एनाकोंडा? जानिए पूरी कहानी

Apr 12, 2026 12:22 am ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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हॉलीवुड की फिल्म में एनाकोंडा को एक खतरनाक शिकारी के तौर पर दिखाया गया है। इसकी वजह से वैश्विक स्तर पर इसकी छवि एक डरावने और मनुष्य का शिकार करने वाले सरीसृप के रूप में बनी है। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह सांप अपनी प्रजाती के अन्य जीवों की तरह मनुष्यों से दूरी बनाकर चलता है।

दुनिया का सबसे भारी सांप, क्या सच में इंसान को निगल जाता है हरा एनाकोंडा? जानिए पूरी कहानी

दुनिया के सबसे बड़े सांप के रूप में लोग एनाकोंडा को ही याद रखते हैं। हॉलीवुड ने भी इसकी कहानी को दुनिया के कोने-कोने में पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह भारी भरकम सांप प्राकृतिक जगत का सबसे आसानी से पहचाने जाने वाला सरीसृप है। जो अक्सर धीमी गति से बहने वाली नदियों, घनी वनस्पतियों और दूरस्थ आर्द्रभूमियों में मिलते हैं। किसी अन्य शिकारी जानवर की की तरह यह फुर्तीले नहीं होते, बल्कि ताकतवर मांसपेशियां और धैर्य ही इनकी शक्ति होती है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, यह विशालकाय सांप घात लगातार शिकार करता है। इस वजह से एक बड़े क्षेत्र में शिकार की आबादी को यह प्रभावित कर सकते हैं। बाढ़ के मैदानों और उष्णकटिबंधीय घाटियों में, एनाकोंडा बदलते जल स्तर और मौसमी परिवर्तनों के लिए लगभग पूरी तरह से अनुकूलित प्रतीत होते हैं। ये सांप अपना अधिकांश जीवन पानी में बिताते हैं, जहाँ इनका शरीर आश्चर्यजनक रूप से शांत गति से चलता है।

क्या सच में मनुष्य को खा सकता है एनाकोंडा?

हॉलीवुड की फिल्म में एनाकोंडा को एक खतरनाक शिकारी के तौर पर दिखाया गया है। इसकी वजह से वैश्विक स्तर पर इसकी छवि एक डरावने और मनुष्य का शिकार करने वाले सरीसृप के रूप में बनी है। लेकिन सांपों के विशेषज्ञों की मानें तो यह सांप मनुष्य के आक्रामक शिकारी नहीं होते हैं। इनका व्यवहार मुख्य रूप से रक्षात्मक होता है, और इनकी अधिकांश ऊर्जा चुनौतीपूर्ण वातावरण में जीवित रहने और घात लगातार जानवरों का शिकार करने और शक्ति बचाने में लगी रहती है।

मादा हरे एनाकोंडा होते हैं ज्यादा ताकतवर

एनाकोंडा प्रजाति के नर और मादा के बीच में अन्य सांपों की तुलना में सबसे ज्यादा अंतर पाया जाता है। मादाएँ 15 फीट या इससे भी अधिक लंबी हो सकती हैं, और कुछ असाधारण प्रजातियाँ इससे भी लंबी हो सकती हैं। दूसरी तरफ एनाकोंडा नर आमतौर पर आकार में काफी छोटे होते हैं। इनका शरीर मोटा और मांस से भरा होता है। यह संरचना इन्हें पानी में रेंगने और गति करने में सहायक होती है।

एनाकोंडा की ताकत

नर एवं मादा एनाकोंडा की त्वचा अक्सर हरे, भूरे या पीले रंग की होती है, जिन पर गहरे रंग के निशान होते हैं। ये निशान इन्हें जलीय वनस्पतियों और छाया में घुलमिल जाने में मदद करते हैं। आँखें और नाक सिर के ऊपरी भाग में स्थित होते हैं। इससे ये लगभग पूरी तरह से पानी में डूबे रहने के दौरान भी साँस ले सकते हैं। इनके जबड़े लचीले होते हैं। हड्डियाँ कठोर जोड़ों के बजाय लोचदार होती हैं। यह इन्हें बड़े शिकार को भी निगलने में सक्षम बनाती है। इनकी वजह से ही जब यह बड़े जानवरों का भी शिकार करते हैं, तो उसे एक साथ निगल जाने की क्षमता रखते हैं।

इंसानों से मुठभेड़ होने पर क्या करते हैं एनाकोंडा?

आम तौर पर एनाकोंडा घने जंगलों में स्थित आद्रभूमियों में मिलते हैं। यह एकाकी जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। शिकार के लिए भी यह रात में निकलना पसंद करते हैं। ठंडे या शुष्क मौसम में, इनकी गतिविधि कम हो जाती है। कुछ मामलों में, ये मौसम सुधरने तक सुरक्षित स्थानों या उथले कीचड़ में छिपे रहते हैं। इसके बाद भी अगर किसी इंसान से इनका आमना-सामना हो जाता है, तो यह अन्य किसी भी सांप की तरफ पीछे हट जाते हैं। यह इंसानों के साथ संपर्क पसंद नहीं करते हैं।

क्या है एनाकोंडा?

एनाकोंडा एक विशालकाय सरीसृप है। वैज्ञानिक रूप से यह बोइडे कुल (विष रहित अजगरों के एक समूह) से संबंध रखता है। इसी कुल में यूनेक्टेस वंश आता है, जिसका नाम इनकी मजबूत तैराकी क्षमता से जुड़ा है। सबसे प्रसिद्ध प्रजाति ग्रीन एनाकोंडा है, जिसे पृथ्वी पर सबसे भारी सांप माना जाता है। इसके बाद अन्य प्रजातियों जैसे येलो एनाकोंडा, डार्क-स्पॉटेड एनाकोंडा और बोलिवियन एनाकोंडा का अध्ययन किया जाता है। इन प्रजातियों में समान लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन आकार, वितरण और पैटर्न में अंतर होता है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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